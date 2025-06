La Giunta Comunale di Tortona ha deliberato la ricostituzione del Distretto Urbano di Tortona, in modo tale da poter partecipare al bando regionale per il rifinanziamento di iniziative a favore delle attività commerciali che verrà aperto il prossimo 15 luglio con scadenza il 15 settembre.

I Distretti del Commercio sono riconosciuti dalla Regione Piemonte in qualità di ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento. Questo strumento era stato introdotto dalla precedente Giunta regionale portando investimenti a Tortona per diverse centinaia di migliaia di euro per iniziative di rilancio del comparto nell’area del DUC (individuata nella zona centrale della città con al centro l’asse della via Emilia), pubblicando un bando comunale per 110 mila euro rivolto direttamente ai negozianti, per il rifacimento delle vetrine. Successivamente l’Amministrazione aveva integrato con fondi propri per 30 mila euro le risorse a disposizione, consentendo di assolvere a tutte le domande che erano pervenute (23 da negozi di vicinato oltre a 11 ambulanti). Il resto del finanziamento era stato impiegato per il rifacimento dell’illuminazione pubblica dei portici con nuovi impianti LED, per l’implementazione dell’arredo urbano con l’installazione delle panchine letterarie e di “smart bench” dotate di postazione per ricarica dei dispositivi elettronici alimentate a energia solare, oltre a quattro stazioni per la ricarica dei bici e monopattini elettrici. Altre risorse sono andate per la digitalizzazione, sia con appositi corsi di formazione per gli operatori del settore, sia per l’installazione di totem informativi e infine per il lancio del nuovo sito turistico DiscoverDerthona.it che ha sostituito il “vecchio” ViviTortona.

Nel nuovo programma strategico triennale vengono individuati ulteriori obiettivi come l’aumento dei parcheggi, circuiti di bike e car sharing, miglioramento del verde pubblico, installazione di sistemi di videosorveglianza. Inoltre sono proposti sistemi di fidelizzazione dei clienti attraverso carte fedeltà per il Distretto o altri meccanismi simili, continuando a lavorare sull’innovazione informatica, la promozione e la comunicazione.