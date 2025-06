Nei giorni scorsi è stata ospite a Tortona l’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura Marina Chiarelli che ha potuto visitare il polo culturale di Palazzo Guidobono, con la Pinacoteca Civica, il Museo Archeologico Dertona e l’Atelier Sarina, oltre alle colline del Tortonese dove nasce il vino Derthona, accompagnata dal Sindaco Federico Chiodi e dall’Assessore Fabio Morreale.

Un’occasione per mettere in mostra le bellezze del nostro territorio e le sue tipicità, sempre più apprezzate, e in vista di future collaborazioni con l’ente regionale.