Doppio appuntamento domani, venerdì 20 e sabato 21 giugno a Cervo.

La Festa della Musica 2025 a Cervo, ‘Un mondo di mestieri’, concederà un’anteprima venerdì 20 giugno in Via alla Marina (zona Pilone) offerta dalla Piccola Orchestra e Coro San Giorgio.

Sabato 21 giugno, il concerto all’alba, alle ore 5:45, in riva al mare presso la spiaggia del Porteghetto, l’animazione musicale con i laboratori e i concerti per le vie del borgo – protagonisti i docenti e gli allievi della Scuola di Musica San Giorgio, e l’appuntamento serale “Musica Moderna in scena” di nuovo in zona Pilone.

Il programma completo

Venerdì 20 giugno: Anteprima della Festa della Musica.

Via alla Marina (vicino ristorante “Al Pilone”), ore 21.00: Piccola Orchestra e Coro San Giorgio in concerto.

Formazione musicale, eterogenea sia per età dei componenti sia per strumenti utilizzati, comprende violinisti, percussionisti, pianisti, violoncellisti, batteristi, chitarristi e coristi. Nasce dal desiderio di offrire a giovani musicisti l’opportunità di cimentarsi nella musica d’insieme come momento di crescita e arricchimento musicale e personale.

Il programma spazierà dalla musica classica, celtica a quella orientale per passare a esecuzioni di musica moderna arrangiata per l’organico.

Sabato 21 giugno

Spiaggia del Porteghetto, ore 5:45: “Un Risveglio di Note e Atmosfere jazz“.

Concerto all’alba in riva al mare.

Duo GGT in acustico: Giovanni Gandolfo – chitarre, Luca Valenti – contrabbasso.

Quando la notte sfuma nel primo chiarore del giorno e il silenzio dell’alba si riempie di suoni, il duo GGT, in versione acustica, vi invita a vivere un’esperienza musicale unica: un concerto all’aperto, cullati dalla dolcezza e dall’intensità della musica jazz e del sapore del mare.

Protagonisti del tardo pomeriggio musicale saranno docenti e allievi della Scuola di Musica San Giorgio distribuiti in formazioni differenti e collocati in luoghi suggestivi del centro storico.

Il pubblico, muovendosi da una postazione musicale all’altra, potrà fruire di svariati spettacoli e attività musicali.

Piazza Alassio: Laboratorio musicale per bambini e ragazzi (Mini Patatrac) con Maurizio Pettigiani, batterista e percussionista.

Piazza S. Giovanni: “La classica ai Corallini“: archi e pianoforte in concerto.

Piazza S. Caterina: Ensemble “Le corde acustiche“.

Notte Romantica

Sempre sabato 21 giugno il borgo di Cervo ospiterà la Notte Romantica, evento nazionale dedicato agli innamorati e alla magia dell’estate nei piccoli gioielli d’Italia.

Un’occasione per celebrare l’amore tra arte, natura e cultura, con un ricco programma che animerà l’intera giornata e coinvolgerà visitatori, famiglie e coppie di ogni età.

La manifestazione si aprirà con l’allestimento a tema della Terrazza Panoramica del Castello Clavesana, visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. A pochi passi dal mare, l’alba sarà salutata alle ore 9 da una speciale sessione di Yoga tantrico del Kashmir, guidata da Antonella Elena, sulla spiaggia Area Pilone (si consiglia di portare il tappetino).

Nel pomeriggio, spazio anche ai più piccoli con il laboratorio creativo ‘Pesciolino è innamorato’, alle 16.30, sempre presso la Spiaggia Area Pilone e dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni.

Il gran finale arriverà in serata: alle 21, le campane tibetane sotto le stelle, a cura di Diano Yoga, inviteranno i partecipanti a un’esperienza immersiva tra suoni armonici e cielo stellato, sempre sulla spiaggia.

Ad arricchire l’atmosfera, numerose proposte gastronomiche romantiche: cocktail e drink dedicati nei locali del borgo – dal ‘Cocktail al Castello’ al ‘Spritz Pink’ del Café Ariel – passando per i piatti a tema nei ristoranti aderenti. Tra questi, il dessert ‘La mia dolce metà’ del Ristorante Serafino e il ‘Piatto a sorpresa’ proposto dal Ristorante Bellavista.