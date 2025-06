Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Novi Ligure, l’incontro incentrato sul reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione della tangenziale cittadina. L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave della Regione Piemonte: gli Assessori Marco Gabusi (Infrastrutture e Trasporti) ed Enrico Bussalino (Logistica e Infrastrutture Strategiche).

L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata dalla presenza dei Consiglieri Regionali del territorio, Domenico Ravetti, Pasquale Coluccio, Davide Buzzi Langhi, del Vice Presidente della Provincia di Alessandria, Vincenzo Demarte, del Consigliere Provinciale con delega ai Lavori pubblici e Viabilità, Giacomo Perocchio, del Sindaco di Pozzolo Formigaro, Domenico Miloscio, e di numerosi Consiglieri e Assessori Comunali.

L’incontro ha rappresentato un’occasione cruciale per affrontare un tema di fondamentale importanza per il futuro della città, favorendo un rinnovato spirito di unità d’intenti. Nonostante le diverse prospettive e sfumature, tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità improrogabile di reperire le risorse e avviare la realizzazione dell’opera in tempi rapidi.

Il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ha ribadito la centralità della tangenziale per la comunità: «Come più volte ho sottolineato, quest’opera è imprescindibile per deviare il transito dei mezzi pesanti dal centro abitato, migliorando significativamente la qualità della vita, la viabilità e l’ambiente cittadino. Inoltre, la tangenziale rappresenterebbe un volano di crescita economica, favorendo lo sviluppo dell’area industriale e del settore della logistica, in virtù anche dell’inserimento di Novi nella Zona Logistica Semplificata, grazie alla presenza dello scalo merci di S. Bovo».

Tutti gli enti coinvolti hanno assicurato il massimo impegno nel collaborare per individuare le risorse finanziarie indispensabili.

Il Sindaco, inoltre, ha fornito un quadro preciso della situazione: «Disponiamo attualmente di 19 milioni di euro, ma ne mancano 8 per completare il finanziamento della tangenziale. Consapevole che il tempo stringe e che la situazione viabilistica in città è ormai critica, ribadisco che, in assenza di risposte concrete e precise, non escludo la rigida applicazione dell’ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti. Propongo inoltre a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e al Commissario Dott. Calogero Mauceri di valutare la possibilità di destinare a tale scopo parte delle risorse previste per la realizzazione delle barriere antirumore, la cui utilità si concretizzerà solo a conclusione dei lavori del Terzo Valico Ferroviario».

La riunione si è conclusa con l’impegno congiunto e condiviso tra Regione, Provincia e Comune di Novi Ligure a lavorare sinergicamente con RFI per trovare una soluzione definitiva e le necessarie risorse per la realizzazione della tangenziale. Il Sindaco, infine, ha ringraziato tutti i presenti e, in particolare, gli Assessori Regionali Gabusi e Bussalino per la loro disponibilità e l’impegno dimostrato nel collaborare alla risoluzione di questo annoso problema che affligge la città.