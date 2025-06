E’ stata inaugurata ufficialmente ieri a Palatium Vetus “NOT – Not Only Toys – Quando l’illustrazione prende forma”, rassegna organizzata da Inchiostro Festival APS che nel primo weekend di apertura ha già fatto registrare oltre duecento visitatori.

Si tratta di un percorso espositivo collaterale alla mostra Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma – dedicata al pittore Guglielmo Caccia, in occasione dei 400 anni dalla sua morte – allestita nelle sale d’arte al piano terreno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e nel “broletto”.

Forme artistiche molto diverse le une dalle altre che trovano ospitalità nella storica sede medievale di Palatium Vetus: le tele di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, pittore piemontese di fama internazionale, uno dei protagonisti del tardo Cinquecento e dell’inizio del Seicento piemontese, affiancano circa una trentina di opere di 12 artisti europei tra toy designers, ceramisti e scultori protagonisti della mostra NOT.

Questa mostra collaterale nasce dalla volontà di dare spazio ai giovani, con le loro idee e le loro proposte a volte irriverenti, ma ricche di messaggi tanto complessi quanto espliciti – afferma il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano – Ironia, spensieratezza e immediatezza sono il cardine della ricerca stilistica di tutti gli artisti che prendono parte all’esibizione. Inchiostro Festival è un evento molto atteso dagli alessandrini e si rinnova da oltre un decennio con immutato entusiasmo da parte di artisti e di visitatori. Siamo certi che la “contaminazione” tra le sale medievali di Palatium Vetus, le opere del tardo Cinquecento del Moncalvo e gli “art toys” saprà coinvolgere un ampio pubblico offrendo interessanti occasioni di confronto e di riflessione.

Che cosa succede quando l’illustrazione editoriale e figurativa scappa dal foglio, dallo schermo, dalle pareti? NOT nasce da qui, dal provare a esplorare quello che dal bidimensionale si trasforma in scultura, seguendo tutti i canoni principali dell’illustrazione moderna.

Il racconto parte dagli gli art toys, espressioni contemporanee, che si smarcano dal pregiudizio “ma sono solo giocattoli” attraverso l’utilizzo dissacrante degli archetipi popolari per veicolare messaggi tanto complessi quanto espliciti.

E quindi Theodoru direttamente da Vienna, The Rabbix da Lussemburgo, RX da Bolzano, ma anche i più emergenti Sebastiano De Rosa e Tokyo Tommy presentano differenti interpretazioni del la tridimensionalità, con forme iconiche che proiettano i toys nella scultura accessibile, pop.

Il racconto continua e si trasforma, indaga i contorni cartooneschi attraverso la lente della tradizione: Plazma mette in mostra pezzi unici in plastilina, Monumenty gioca con la nostalgia anni ’90 fondendola con il classico, Salmistraro, da designer, espone vasi dalle sembianze animalesche.

Sono presenti anche sculture e ceramiche, senza rinunciare a un retrogusto dissacrante, ancorato agli anni che stiamo vivendo: qui si inseriscono i personaggi ironici di Nastia Calaca e le ceramiche divertentissime portate da El Gato Chimney, mentre Giorgio Di Palma ci fa fare una scorpacciata di realtà con hamburger, patatine e addirittura il gelato come dessert, il tutto contemplando i paesaggi architettonici in miniatura di Useless Scapes.

La mostra è curata da Inchiostro Festival APS, la curatela e l’allestimento sono di Matteo Bergo, l’allestimento e l’organizzazione di Luca Zanon, gli elaborati grafici di Francesca Grassano e Giulia Vuillermoz.

Gli artisti coinvolti sono: The Rabbix, Theodoru, RX, Tokyo Tommy, Sebastiano De Rosa, Plazma, Monumenty, Nastia Calaca, El Gato Chimney, Elena Salmistraro, Giorgio Di Palma, Useless Scapes.

E’ prevista un’apertura straordinaria della mostra sabato 7 giugno in occasione della manifestazione “Aperto per Cultura”, con orario 9-13 e 15-23.

Sarà inoltre disponibile una visita guidata su prenotazione tenuta dal curatore Matteo Bergo, di cui verrà indicata data e orario nelle pagine del programma di www.inchiostrofestival.com.

NOT – Not only toys

Dal 31 maggio al 22 giugno 2025

Palatium Vetus – piazza della Libertà 28 Alessandria

Sabato e domenica – dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Sabato 7 giugno – dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 23

Ingresso gratuito

Visite guidate su prenotazione

Per info e visite:

Cell. 347-22.52.363 – Andrea Musso

Mail: ufficiostampa@inchiostrofestival.com