Celebrata con grande partecipazione la messa per la festività di Sant’Antonio, patrono della comunità. Presenti alla cerimonia, il Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni della Val Curone. La funzione religiosa è stata officiata da Don Augusto Piccoli, che ha sottolineato il valore della solidarietà e della coesione sociale, elementi fondamentali per il benessere della comunità, prima di cedere la parola ai Carabinieri, in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare degli anziani, ai quali sono stati offerti consigli preziosi sulla prevenzione e il contrasto delle truffe.

Questa, come altre analoghe iniziative portate avanti dall’Arma dei Carabinieri in concerto con gli Enti locali, rappresenta l’ennesimo passo verso la creazione di un ambiente più sicuro, condiviso e protetto.