Sarà un’estate intensa e ricca di appuntamenti quella che si prepara a vivere Dolceacqua. L’Amministrazione comunale ha ufficializzato il calendario degli eventi per la stagione estiva 2025, con iniziative pensate per ogni fascia d’età, in un mix di cultura, spettacolo e tradizione.

Il programma prenderà il via sabato 21 giugno con lo spettacolo teatrale “Io sono”, portato in scena da Lucia Schierano. Seguiranno spettacoli di magia, musica dal vivo, teatro e animazione per bambini.



Tra gli eventi di punta:

• Il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (28 luglio) e il Concerto della Banda Musicale di Dolceacqua (11 agosto)

• Il sempre atteso spettacolo di magia, un genere che negli anni ha riscosso grande successo (domenica 3 agosto)

• Una serata di comicità con Max Pisu, direttamente dal palco televisivo di Zelig (mercoledì 6 agosto)

• Il ritorno della suggestiva “Cena in bianco” nella cornice del Castello dei Doria, domenica 10 agosto, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Omnia

• Gli appuntamenti tradizionali con la Sagra dei fresciœi (sabato 2 agosto) e il Carnevale estivo organizzato dalla Pro Loco I Dusaigoti (sabato 9 agosto)

• Le visite guidate in notturna del Ghost Tour, a cura dell’associazione Autunnonero, in collaborazione con il centro culturale locale



Tra le novità del 2025, Dolceacqua entra a far parte della prestigiosa rassegna Jazz Valley, con Alexander Tempone 4tet venerdì 8 agosto per l’occasione la serata sarà dedicata a Renato Gamalero. Inoltre, per il giorno di Ferragosto, torna il tradizionale festino del 15 agosto, con una serata di musica e beneficenza in compagnia dei Bruti e Boi.



“Questi sono solo alcuni degli eventi in calendario – spiega la consigliera Luana Mauro, portavoce del gruppo manifestazioni insieme ai colleghi Renzo Piantoni, Eulalia Tornatore e Giulio Bartolomai –. L’obiettivo è offrire una proposta varia e coinvolgente, capace di attrarre sia residenti che visitatori. Un ringraziamento speciale va alle associazioni di volontariato, che da anni ci affiancano con passione e professionalità”.



L’elenco completo degli eventi è consultabile sul sito ufficiale del turismo www.visitdolceacqua.it e sui canali social del Comune. È possibile iscriversi alla newsletter per ricevere aggiornamenti in tempo reale.



Per gli eventi in programma al Castello dei Doria è consigliata la prenotazione, contattando lo IAT di Dolceacqua:

📞 +39 0184 206 666 (anche messaggi WhatsApp)

📧 iat@dolceacqua.it