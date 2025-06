La Giunta Comunale di Imperia ha approvato l’atto di indirizzo per la presentazione a Ferrovie di una manifestazione di interesse per l’acquisizione dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio e delle relative pertinenze. L’obiettivo è rafforzare il percorso di rigenerazione urbana delle aree avviato con la realizzazione della pista ciclabile cittadina.

L’ex stazione sorge infatti in un nuovo nodo nevralgico per Imperia, esattamente davanti alla pista ciclabile, accanto ai riqualificati Giardini Winter, nei pressi del Museo Navale e del Planetario, della Marina di Imperia e del futuro hub del trasporto pubblico a guida autonoma, attualmente in costruzione grazie ai fondi PNRR.

L’area oggetto di interesse comprende l’intero compendio immobiliare dell’ex stazione, inclusi il fabbricato viaggiatori, l’ex magazzino merci, il piazzale posteriore carrabile, la banchina, l’ex deposito giornali, una piccola corte e una strada interna di accesso. Un patrimonio di oltre 2.200 metri quadrati, attualmente di proprietà di RFI.

L’atto approvato dalla Giunta autorizza formalmente il Sindaco a presentare la manifestazione di interesse a RFI, subordinatamente alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione. I successivi adempimenti saranno affidati agli uffici tecnici comunali. L’Amministrazione intende destinare l’area, qualora acquisita, a funzioni culturali, turistico-ricettive, informative e di servizio, creando un polo multifunzionale a disposizione di residenti, turisti, operatori e sportivi.

“L’ex stazione di Porto Maurizio rappresenta un’occasione significativa per completare il disegno di riqualificazione dell’ex tracciato ferroviario. La rigenerazione di luoghi dismessi e abbandonati è da sempre un tema al centro dell’agenda della nostra azione amministrativa, con l’obiettivo di creare sempre di più spazi vivi e utili per la crescita di Imperia. Con questa scelta, che confidiamo possa avere un esito positivo, diamo seguito alla visione di un’Imperia che investe sul proprio patrimonio e lo mette al servizio della comunità”, dichiara il Sindaco Claudio Scajola.