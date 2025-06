Tutto pronto per la Festa di Sant’Antonio che si svolgerà a Borgo Marina. Organizzata dal Civ Borgo Marina, con il patrocinio del Comune di Imperia e il supporto tecnico della Confesercenti Imperia si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 giugno. Serate in musica, con la “Nord Sud Ovest Band” band ufficiale degli 883 e Max Pezzali ma anche comicità con lo spettacolo “Orny Fans”. Non solo spettacoli ma anche prodotti di qualità con il mercatino che si svolgerà tutta la durata della festa patronale e attività per i bambini per passare una tre giorni di festa in famiglia e con amici.



Un appuntamento che unisce tradizione, intrattenimento e valorizzazione turistica, con l’obiettivo di celebrare il Santo Patrono della Marina, promuovere il territorio e rilanciare le attività commerciali e turistiche della zona.



Il programma:



Venerdì 13 giugno



Alle ore 22:00 in Calata Anselmi, serata di comicità con lo spettacolo “Orny Fans” del celebre comico Ornano, per una serata all’insegna del divertimento.



Sabato14 giugno



Ancora musica e spettacolo: sempre alle ore 22:00, in Calata Anselmi si esibirà la “Nord Sud Ovest Band”, tribute band ufficiale degli 883 e Max Pezzali, per un viaggio nostalgico nei grandi successi degli anni ’90 e 2000.



Domenica15 giugno



Momento centrale della festa sarà la tradizionale processione religiosa, che coinvolgerà tutta la comunità in un rito storico e spirituale molto partecipato.



Dal 13 al 15 giugno:

In Passeggiata Anselmi, per tutta la durata della festa, sarà presente un mercatino di prodotti di qualità e un’area dedicata al divertimento e alla cultura per tutte le età, con: giochi storici e tradizionali, gonfiabili per bambini, Pompieropoli e l’esibizioni di falconieri e cavalli.





“Con il Sindaco abbiamo accolto la proposta del civ per creare un’occasione autentica per vivere Borgo Marina tra tradizione, anche religiosa, mare, gastronomia, musica e spettacoli. Una tre giorni di festa da passare in famiglia e con gli amici ” dichiara l’Assessore alla Cultura Marcella Roggero.

“Rilanciare le attività di borgo marina nostre associate rappresenta una nostra priorità. La festa di sant’antonio che segue le due giornate della tappa del Mundial di beach soccer che hanno animato borgo Marina, nascono dall’ottima collaborazione con il Comune di Imperia e con il civ borgo marina”dichiara Massimiliano Cammarata responsabile provinciale Enti locali di Confesercenti.

“Con grande orgoglio riprendiamo la tradizione di Borgo Marina di festeggiare il proprio Patrono. Ringrazio il Comune, le attività commerciali e Confesercenti per il supporto” conclude il presidente del Civ di Borgo Marina Davide Cane.