I sindaci del Golfo Dianese ribadiscono il No per CPR e eolico. Bucci: “Questa è zona strategica per il turismo”

"La visita di oggi nell'Imperiese rientra nelle attività che Regione fa costantemente sul territorio, in coordinamento con Provincia e Comuni, per affrontare insieme le esigenze locali. Tengo particolarmente al contatto diretto con le comunità, anche per la mia esperienza da sindaco. Quest'anno, grazie al Fondo Strategico Regionale, abbiamo stanziato oltre 100 milioni di euro, il doppio rispetto agli anni precedenti. Una parte significativa di queste risorse è destinata alla provincia di Imperia, con progetti già a livello esecutivo e quindi cantierabili entro l'anno". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo l'incontro con il sindaco della città Claudio Scajola, a cui hanno partecipato il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola, l'assessore al Turismo Luca Lombardi, i sindaci di Cipressa Filippo Guasco, di Civezza Maria Maddalena Ricca, di Costarainera Pietro Mareri, di Dolcedo Giuseppe Rebuttato, di Pietrabruna Massimo Rosso, di Prelà Mattia Gandolfi e di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzaresse. "Sul fronte delle infrastrutture, attendiamo entro fine novembre e inizio dicembre il progetto esecutivo per il raddoppio della linea ferroviaria Finale-Andora – aggiunge il presidente Bucci -. Stiamo lavorando anche con le società autostradali sul progetto della Predosa-Carcare-Albenga: il tracciato è definito e i costi stimati, ora si tratta di trovare gli investitori, anche attraverso fondi statali. Un altro obiettivo fondamentale è supportare i piccoli Comuni, aiutandoli ad accedere più facilmente a bandi e finanziamenti, così che anche le realtà più piccole possano cogliere tutte le opportunità disponibili". A seguire il presidente della Regione Marco Bucci e il presidente della Provincia Claudio Scajola si sono recati a Diano Marina, dove si sono confrontati con il sindaco Cristiano Za Garibaldi e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale. Tra i temi trattati, il progetto di realizzazione di una navetta di collegamento tra Imperia e Diano Marina, oltre allo sviluppo delle opportunità e agli investimenti in campo turistico. All'incontro hanno preso parte anche i primi cittadini di Diano Castello Romano Damonte, di Diano San Pietro Claudio Mucilli, di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola, di Cervo Lina Cha e di Villa Faraldi Stefano Damonte. "Il Golfo Dianese è una zona strategica e molto apprezzata dal punto di vista turistico – dichiara il presidente Bucci -. Si tratta di un business in crescita che richiede anche investimenti infrastrutturali, fondamentali per aumentare la capacità di accogliere i visitatori e, soprattutto, l'attrattività turistica di queste aree. Il turismo è un settore complesso, che va tenuto sempre ad un altissimo livello di efficienza".