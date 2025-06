Brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, sono intervenuti in via Bettole a Pozzolo Formigaro per spegnere un incendio di sterpaglie le cui fiamme alimentate dal vento stavano per raggiungere un’abitazione.

L’intervento dei pompieri è durato circa due ore: dalle 16 alle 18.

