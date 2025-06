Domenica 22 giugno si terrà la prima “Granfondo Città di Tortona – Memorial Giovanni Cuniolo”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Tortona con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la sponsorizzazione della società Franzosi S.p.A, in sinergia con l’organizzazione dell’ASD Sant’Angelo Edilferramenta. La gara ciclistica amatoriale vuole rafforzare il legame profondo tra la città di Tortona e la grande storia del ciclismo, ricordando la figura di Giovanni Cuniolo, professionista tortonese tra il 1904 e il 1913, vincitore, tra le gare disputate, di tre titoli italiani di ciclismo su strada 1906, 1907, 1908.

Il percorso ad anello della lunghezza di 130 km e 2.400 m di dislivello, partirà da Tortona in prossimità del Museo Orsi in via Emilia 446, alle ore 8,30; i ciclisti attraverseranno in passeggiata la città per iniziare la gara in salita verso Sarezzano, da qui attraversando Garbagna si giungerà in Val Borbera dove si riprenderà a salire. A seguire un alternarsi di passaggi tra la Val Curone e la Val Staffora per poi rientrare a Tortona dalla via Emilia, come in occasione della Tappa del Tour de France del 2024 e raggiungere il traguardo.

Grande attenzione è riservata all’accoglienza dei partecipanti che con l’iscrizione, riceveranno un ricco pacco gara, mentre per il dopo corsa saranno attesi per le premiazioni e il pranzo presso il Museo Orsi.

Per info e iscrizioni: asdsantangelo1972@gmail.com tel. 335591385 (Vittorio).