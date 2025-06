L’Assessorato alla Cultura della Città di Acqui Terme è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Cinquant’anni di Antologica – Manifesti e Cataloghi”, allestita presso Palazzo Robellini, Piazza Levi 5, Acqui Terme dal 13 luglio al 24 agosto 2025 con orario da martedì a domenica 10:00–12:30 e 16:00–19:00 (lunedì chiuso) – ingresso gratuito. L’esposizione rappresenta un viaggio visivo attraverso cinque decenni di grandi mostre d’arte organizzate dal Comune, una selezione unica di manifesti storici e cataloghi originali che testimoniano il prestigioso percorso dell’Antologica di pittura di Acqui Terme. Questa mostra non intende sostituire la consueta esposizione antologica annuale, bensì offrire al pubblico uno sguardo retrospettivo sull’eccezionale patrimonio culturale costruito nel tempo. Un’occasione per conoscere, ricordare e apprezzare la qualità e la continuità di un’iniziativa che ha saputo valorizzare nomi di primo piano dell’arte italiana e internazionale. Il pubblico potrà consultare i cataloghi originali, sfogliare la storia dell’arte contemporanea attraverso le edizioni passate, e riscoprire l’identità culturale che ha reso Acqui Terme un punto di riferimento nel panorama artistico nazionale. La mostra è curata da Adriano Benzi e Rosalba Dolermo, collezionisti d’arte che da anni offrono gratuitamente la loro preziosa collaborazione al Comune, contribuendo con passione, competenza e generosità all’organizzazione delle esposizioni. L’Amministrazione desidera rivolgere loro un sentito ringraziamento per l’instancabile impegno e la qualità sempre elevata delle mostre proposte. Un cammino artistico lungo cinquant’anni:A partire dal 1970 con Pietro Morando, la rassegna ha accolto negli anni artisti del calibro di Ennio Morlotti, Felice Casorati, Renato Guttuso, Graham Sutherland, Giorgio Morandi, Mario Sironi, Zoran Music, Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall e molti altri, fino alle più recenti esposizioni.