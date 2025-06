È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto a questa nuova edizione della rassegna di danza Acqui in Palcoscenico, un evento che si è ormai affermato come uno dei momenti culturali più attesi e significativi della nostra città. La danza è un linguaggio dell’anima, capace di raccontare emozioni, storie e visioni senza bisogno di parole. In ogni gesto, in ogni movimento, si riflette la passione, la ricerca e l’impegno di artisti che scelgono il corpo come strumento espressivo e poetico. Questa rassegna non è solo una proposta artistica: è un invito a fermarsi, a lasciarsi coinvolgere, a vivere la bellezza come esperienza collettiva. È anche un segno concreto del nostro impegno per una cultura viva, accessibile e capace di generare incontro, dialogo e crescita. Ringraziamo tutti coloro che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile questo progetto: le compagnie partecipanti, i curatori, i tecnici, i volontari e il pubblico, vero cuore pulsante di ogni manifestazione culturale. Un ringraziamento particolare a Loredana Furno e alla Professoressa Eleonora Perolini, Direttrice Artistica dell’Orchestra Camerata Strumentale Acquese che inaugureranno la rassegna con un concerto danzato dedicato al grande musicista Ennio Morricone. A tutti voi, spettatori affezionati e nuovi curiosi, auguriamo di lasciarvi trasportare dalla magia della danza. Che ogni spettacolo sia uno sguardo nuovo sul mondo.” dichiarano il Sindaco Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini e l’Assessore alla Cultura Dott. Michele Gallizzi





Oltre alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale della città di Acqui Terme, Il Festival è divenuto negli anni un punto di riferimento per la danza in Piemonte, allargando l’interesse ai giovani e agli appassionati di danza, al tempo stesso richiamando l’attenzione sui tanti patrimoni ambientali, testimoni di antiche culture, numerosi sul territorio.



“BEinSIDE”, accosta al titolo storico Acqui in Palcoscenico, una frase che fa riferimento allo “stare dentro”, al guardare dall’interno il panorama contemporaneo della danza nazionale e internazionale, in continuo mutamento e ricerca. Tracciare la mappa del suo percorso, anno dopo anno, in una fotografia che cristallizza il momento specifico della creatività artistica, è la mission del Festival.



Negli ultimi anni il Cartellone ha segnato un’impronta innovativa, rivolgendo sempre più l’attenzione dal balletto classico a quello della danza contemporanea e di ricerca.

Oggi il Festival è allineato alle più attuali tendenze dello spettacolo dal vivo nel campo della danza, senza escludere le performance interdisciplinari, che testimoniano sempre più la contaminazione tra i vari generi.



Si è voluto mantenere anche per la presente edizione, la programmazione della serata promozionale del Festival a Torino, con l’obiettivo di aumentare la visibilità della manifestazione raggiungendo una più ampia fascia di pubblico, anche a livello nazionale. Per l’importante anteprima il 9 aprile alla Lavanderia a Vapore di Collegno, si è esibita la giovanissima compagnia under 25 “LARREAL” del prestigioso Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma” di Madrid.



Il seguito della manifestazione prosegue a Acqui, nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 6 luglio 2025 nei diversi, importanti spazi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione della Città:

in gran parte sul grande palcoscenico del Teatro Aperto Giuseppe Verdi, situato nello storico quartiere de La Pisterna, alcuni al prestigioso Palazzo dei Congressi | Sala Ovale, altri ancora, nel trecentesco Chiostro del Duomo alle 18:00, ora in cui il tramonto della ‘Città delle acque’, mette in risalto la purezza della danza e il fascino del luogo.



La serata inaugurale del Festival si svolgerà sul grande palco del Teatro Aperto Giuseppe Verdi, segnato dalle musiche eseguite dal vivo, dall’Orchestra Camerata Strumentale Acquese, direzione artistica eleonora Perolini e per la danza, le due storiche compagnie torinesi, EgriBiancoDanza e Balletto Teatro di Torino e, che presenteranno il 22 giugno 2025 “Play Morricone!”, sulle più belle colonne sonore per film di Ennio Morricone.

L’edizione 2025 del Festival ospiterà complessivamente 27 formazioni italiane e 2 compagnie internazionali, individuate tra quelle di punta nel variegato panorama della danza contemporanea, che si alterneranno seguendo il Calendario previsto, con 31 titoli diversi, di cui 4 prime nazionali e 2 anteprime:

BALLETTO TEATRO DI TORINO | COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA | COMPAGNIA NATURALIS LABOR | ADRIANO BOLOGNINO – KÖRPER | COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA 2 | SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET | ERSILIADANZA | BALLETTO CIVILE | MANDALA DANCE COMPANY | COMPAGNIA PETRANURADANZA | DANCEHAUSpiù – Matteo Bittante | CINQUEMINUTI APS – COMPAGNIA NATISCALZI DT | COMPAGNIA ATACAMA | COMPAGNIE IRENE K. (BELGIO) | ASMED – BALLETTO DI SARDEGNA | COLLETTIVO SINESPAZIO | RESEXTENSA DANCE COMPANY | TWAIN – CENTRO PRODUZIONE DANZA | BORDERLINEDANZA | LOST MOVEMENT APS | ARB DANCE COMPANY | COMPAGNIA AREAREA – ZEROGRAMMI | MOVIMENTO DANZA | ARTGARAGE DANCE COMPANY | COB COMPAGNIA OPUS BALLET | TOCNADANZA | ARTEMIS DANZA



Continuerà anche per il 2025 lo spazio dedicato ai giovani, attraverso gli stage, i seminari, i workshop dove largo spazio sarà dato alla didattica e alla formazione, con la costante attenzione alla cura e alla valorizzazione dei giovani talenti di ogni nazionalità. Il 29 Giugno al Verdi, la serata “Vivere di Danza – interpreti e coreografi a confronto”.



La Direzione Artistica del Festival è firmata anche per questa edizione da Loredana Furno, che la manifestazione ha fatto nascere e crescere ininterrottamente in questi lunghi anni.

L’organizzazione è affidata, come sempre, all’Associazione Grecale, con il sostegno e la fattiva collaborazione del Comune di Acqui Terme, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Regione Piemonte e dell’irrinunciabile contributo del MiC-Ministero della Cultura di Roma.

foto di Federica Musella dallo spettacolo GLI AMANTI della compagnia ADRIANO BOLOGNINO | KÖRPER

TEATRO APERTO GIUSEPPE VERDI

SERATA INAUGURALE

DOMENICA 22 GIUGNO | h 21:30

BALLETTO TEATRO DI TORINO | COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA PLAY MORRICONE!

ORCHESTRA CAMERATA STRUMENTALE ACQUESE

direzione artistica ELEONORA PEROLINI

VENERDÌ 27 GIUGNO | h 21:30

COMPAGNIA NATURALIS LABOR TANGO GALA

SABATO 28 GIUGNO | h 21:30

ADRIANO BOLOGNINO | Körper GLI AMANTI

a seguire

COMPAGNIA ZAPPALà DANZA 2 MELTING POT 01.16

DOMENICA 29 GIUGNO | h 20.30

BALLETTO TEATRO DI TORINO VIVERE DI DANZA

interpreti e coreografi/e a confronto

VENERDÌ 4 LUGLIO | h 21:30

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLETT IF YOU WERE A MAN

a seguire

BORDERLINEDANZA COLLECTIVE TRIP 7.0

a seguire

COB COMPAGNIA OPUS BALLET DIVINA

PALAZZO DEI CONGRESSI – SALA OVALE

LUNEDÌ 23 GIUGNO | h 21:00

BALLETTO CIVILE BAMBINI NEL BUIO

a seguire

ERSILIADANZA BINARIO 17

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO | h 18:30

MANDALA DANCE COMPANY BALANCIER

a seguire

COMPAGNIA PETRANURADANZA RESPIRO

GIOVEDÌ 26 GIUGNO | h 21:00

COMPAGNIA ATACAMA LOST SOLOS

a seguire

DANCEHAUSpiù | ASSOCIAZIONE CONTRART BROMANTICA

a seguire

CINQUEMINUTI APS | COMPAGNIA NATISCALZI DT EVOCAZIONI

MARTEDÌ 1 LUGLIO | h 18.30

COLLETTIVO SINESPAZIO MANUALE DI AUTODISTRUZIONE

a seguire

RESEXTENSA DANCE COMPANY PUZZLE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO | h 21:00

TWAIN – CENTRO PRODUZIONE DANZA ALLE ACQUE

a seguire

LOST MOVEMENT STABAT MATER

a seguire

ARB DANCE COMPANY STREET TALE

SABATO 5 LUGLIO | h 18:30

ARTEMIS DANZA INFINITAMENTE MUTABILE

a seguire

TOCNADANZA D’OMBRA, UNA LUCE

CHIOSTRO DEL DUOMO

LUNEDÌ 30 GIUGNO | h 18:30

COMPAGNIE IRENE K. (BELGIO) UNE HISTOIRE DE POMMES

a seguire

ASMED – BALLETTO DI SARDEGNA THAUMATA

GIOVEDÌ 3 LUGLIO | h 18:30

MOVIMENTO DANZA PLACE IS THE SPACE

a seguire

COMPAGNIA AREAREA | ZEROGRAMMI ESTREMO REMOTO

a seguire

ARTGARAGE DANCE COMPANY SILENCE

Direzione artistica

LOREDANA FURNO

Organizzazione Associazione Grecale

per informazioni e prenotazioni

associazionegrecale2006@gmail.com

339.2907436 – 011.4730189

Comune Acqui Terme – Ufficio Cultura

cultura@comune.acquiterme.al.it

0144.770300

BIGLIETTI

Teatro Aperto Giuseppe Verdi

€ 15 primo settore

€ 10 secondo settore – under 26 – over 70

€ 5 speciale ridotto under 19 – scuole di danza

Palazzo dei Congressi – Sala Ovale

€ 10 posto unico

€ 5 speciale ridotto under 19 – scuole di danza

Chiostro del Duomo

€ 6 posto unico