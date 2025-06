Con l’arrivo dell’estate prende il via una nuova stagione per la promozione culturale e lo sviluppo turistico della Città di Novi Ligure. Dal 21 giugno, infatti, parte un nuovo progetto di accoglienza turistica e valorizzazione culturale, finanziato attraverso l’imposta di soggiorno. Il programma si articola in due principali interventi: l’attivazione del Welcome Point, in collaborazione con l’A.T.L. Alexala, e l’apertura regolare di importanti siti culturali cittadini.

Welcome Point cittadino in collaborazione con Alexala

La Giunta comunale ha approvato la convenzione con l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria – Alexala, per la gestione del nuovo Welcome Point cittadino, situato nei locali dell’URP al piano terreno del Palazzo Comunale, in piazza Dellepiane. Il nuovo servizio è conseguente al costante incremento dei flussi turistici nella nostra città. Nel 2024, infatti, Novi Ligure ha raggiunto un picco storico di oltre 48.000 presenze, proseguendo una tendenza di crescita pluriennale che ha permesso di superare i livelli precedenti la pandemia.

L’ufficio, operativo dal 21 giugno, rappresenterà un punto di riferimento per l’informazione turistica e, nel contempo, sarà al servizio degli operatori del settore ricettivo, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei visitatori e valorizzare le risorse del territorio. Gli orari di apertura sono i seguenti:

venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle17

dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle17 sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 domenica dalle ore 10 alle 13

Aperture settimanali dei “Tesori d’Arte”

Sempre dal 21 giugno prende il via la prima fase di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, rendendo accessibili al pubblico alcuni dei luoghi più belli della città. Ogni sabato, dalle 15 alle 19, sarà possibile visitare due siti simbolo: il Teatro Romualdo Marenco, monumento nazionale e polo culturale di grande richiamo, e l’Oratorio della Maddalena, uno scrigno d’arte sacra con un itinerario dedicato alla sua storia e alle sue opere. Nello specifico, l’Oratorio sarà visitabile dalle 15 alle 17, mentre il Teatro Marenco dalle 17 alle 19. A luglio, gli orari si adatteranno alla stagione estiva, con aperture serali dalle 18 alle 22.

A questi si aggiunge la mostra permanente “Sguardi novesi del ‘900”, allestita nel piano nobile di Palazzo Dellepiane, sede del Comune (inaugurazione sabato 21 giugno alle ore 17). Questo progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rientra in un più ampio intervento di riqualificazione del palazzo, che ha visto il restauro di tre sale storiche e una porzione della galleria. L’Amministrazione comunale ha voluto arricchire questi spazi esponendo una selezione di sculture e dipinti della Collezione Civica comunale, finora conservati nei depositi del Museo dei Campionissimi. L’iniziativa mira a valorizzare queste opere facendole diventare parte integrante dell’identità cittadina.

Le visite al Teatro Marenco, all’Oratorio della Maddalena e alla mostra “Sguardi novesi del ‘900” saranno gratuite per l’intera durata del periodo estivo.

Tutte queste azioni si inseriscono in una strategia più ampia, orientata alla costruzione di un sistema integrato di fruizione dei beni culturali, in raccordo con il Museo dei Campionissimi, struttura che ha fatto registrare oltre 10.000 accessi nel corso dello scorso anno. L’obiettivo è di estendere progressivamente il circuito ad altri luoghi della città. Il progetto mira a creare un’offerta culturale coordinata, capace di attrarre visitatori, coinvolgere la comunità e valorizzare l’identità storica e artistica di Novi Ligure. In futuro sono previste ulteriori attività, come visite guidate, percorsi tematici, eventi e strumenti digitali per l’orientamento del pubblico.

“L’avvio di questi nuovi servizi e l’apertura dei nostri tesori culturali rappresentano un passo fondamentale per rendere Novi Ligure ancora più attrattiva e accogliente. Da parte dell’Amministrazione voglio ringraziare tutti i soggetti che hanno aderito con entusiasmo al progetto e hanno contribuito a realizzarlo concretamente. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza più ricca e completa, invitandoli a scoprire la bellezza e la storia che la nostra città ha da offrire, e allo stesso tempo valorizzare il nostro patrimonio per i cittadini stessi.”

Rocchino Muliere, Sindaco di Novi Ligure

“Il nostro obiettivo è dare valore alle cose belle della nostra città. Lo meritano i novesi che potranno, così, sentirsi orgogliosi del nostro patrimonio artistico e della nostra storia ed essere i primi ambasciatori di Novi nei confronti di chi viene a visitarla. È fondamentale sottolineare come queste iniziative siano state rese possibili grazie alle risorse generate dall’imposta di soggiorno. Questo dimostra come una tassa, apparentemente piccola, possa tradursi in un grande investimento per la crescita turistica e culturale, a beneficio di tutti, residenti e visitatori. Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco, evidenziando la condivisione degli obiettivi strategici tra l’Amministrazione comunale e gli operatori del settore ricettivo. Questa stretta collaborazione sta producendo ottimi risultati in termini di valorizzazione del nostro territorio.” Simone Tedeschi, Vice Sindaco e Assessore al Commercio e Turismo

“I punti di contatto diretto con il pubblico sono un avamposto fondamentale per la promozione turistica. Sosteniamo fortemente il lavoro che svolgono, come vetrina della progettualità e del racconto di ciò che di bello abbiamo da offrire. Per questo siamo felici di dare il benvenuto a questo nuovo Welcome Point, situato nel centro di Novi Ligure, luogo dalle grandi potenzialità turistiche, con la sua storia e la sua enogastronomia. Un ulteriore tassello che fortifica la rete capillare costruita negli anni per divulgare la proposta turistica che abbiamo realizzato per rendere ancora più appetibili luoghi che hanno moltissimo da mostrare a chi vuole scoprire l’autenticità e la bellezza”. Roberto Cava, Presidente ATL Alexala

“Abbiamo accolto con favore la proposta dell’Amministrazione comunale di contemplare il Teatro Marenco fra i luoghi di visita dei turisti e dei visitatori di Novi Ligure. Per questo intendiamo anche proporre, in collaborazione con il Comune, presso i locali del Teatro, e in contemporanea alla stagione teatrale, una serie di mostre attinenti alla storia del teatro e del territorio, con particolare attenzione alle arti visive, alla fotografia e alla figura di Romualdo Marenco”.

Sandro Bondi, Direttore artistico del Teatro Marenco

“La Confraternita esprime la propria gratitudine all’Amministrazione Comunale per il coinvolgimento in questo progetto, ritenendolo determinante per generare valore a Novi nel settore storico, artistico e turistico. L’Oratorio della Maddalena, di cui la Confraternita è custode, rappresenta un patrimonio inestimabile per la nostra comunità e questa iniziativa offre una straordinaria opportunità per condividere il nostro tesoro di fede e arte. Siamo sempre disponibili ad aperture straordinarie, come le ‘Giornate del FAI’ o ‘Chiese aperte’, oltre ad ospitare eventi musicali. Riteniamo che la qualità di questo programma sia di grande importanza per la città: la nostra Basilica e il Teatro Marenco rappresentano due siti di valore assoluto”.

Paolo Reppetti, Priore della Confraternita S.M. Maddalena e SS. Crocefisso