Pioggia vento e forse chissà cos’altro hanno abbattuto un albero alto oltre 10 metri che si è appoggiato all’edificio adiacente. E’ accaduto questa sera, sabato 21 giugno, poco dopo le 22 e mentre scriviamo i Vigili del Fuoco di Tortona, come potete vedere sono sul posto mettere in sicurezza la zona. Al momento non è ancora possibile sapere quali e quanti danni ha provocato.

Correlati