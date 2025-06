Il Teatro Civico di Tortona si prepara ad alzare il sipario su una nuova, attesa stagione teatrale. Anche per il 2025/2026, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, propone un cartellone di alta qualità, che conferma l’attenzione alla prosa contemporanea, ai grandi classici, alla danza d’autore e ai temi civili.

La stagione verrà presentata ufficialmente a settembre, in concomitanza con l’apertura della campagna abbonamenti. In attesa del programma completo, possiamo già annunciare alcuni degli artisti e titoli più attesi.

Paola Turci e Gino Castaldo inaugureranno la stagione con La rivoluzione delle donne, spettacolo di parole e musica dedicato alle voci femminili che hanno segnato la storia. Il grande teatro di parola sarà protagonista con registi e interpreti di rilievo: Peter Stein, che firma un adattamento di Čechov con Maddalena Crippa e Gianluigi Fogacci; Ottavia Piccolo, in scena con Matteotti (anatomia di un fascismo) accompagnati dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, con un testo scritto da Stefano Massini.

Attesissimo anche il ritorno alla scena di Ferzan Ozpetek con Magnifica Presenza, e l’omaggio ad Andrea Camilleri con Il birraio di Preston, interpretato da Edoardo Siravo. Tra le voci più amate del teatro italiano, spiccano Lella Costa, Tosca d’Aquino, Serra Ylmaz e Vanessa Scalera,

La danza troverà spazio con Vivaldiana, nuova creazione di Mauro Astolfi per Spellbound Contemporary Ballet, mentre la commedia classica sarà rappresentata da Rumori fuori scena, cult del metateatro portato in scena da The Kitchen Company.

Tutti i dettagli su spettacoli e abbonamenti verranno resi noti a settembre.

Vi aspettiamo per una stagione ricca di emozioni, riflessioni e grande spettacolo.

INFO WWW.PIEMONTEDALVIVO.IT