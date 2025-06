Dopo il successo della scorsa edizione, Tortona torna a riempirsi di luce e di vita con la

nuova edizione de Le Notti del Cinema. Dal 1 al 6 Luglio si riaccende il proiettore in Piazza

Malaspina per sei serate di grande cinema sul maxi-schermo, con nuovi film del patrimonio

nazionale ed internazionale, documentari, titoli dedicati ai più piccoli e alle famiglie… e

qualche nuova chicca da scoprire. Le proiezioni, sempre gratuite e ad accesso libero

inizieranno alle ore 21:30. L’invito degli organizzatori è di arrivare in Piazza Malaspina già a

partire dalle ore 19:30. I locali della Piazza saranno aperti, cosí come presenti saranno i nostri

food-truck, con delizie del territorio e tanta musica. Insomma, molti buoni motivi per arrivare

in Piazza prima dell’inizio del film.

Come si intuisce dalla grafica del nuovo manifesto, anche quest’anno torna il format vincente

del “Porta la tua sedia”. Il consiglio è sempre lo stesso: scegliere una sedia leggera, facile da

trasportare e possibilmente pieghevole. Se non si vuole rischiare di restare in piedi: “Portat

ra cadrega, am racumand!”.

“Il successo inaspettato della scorsa edizione ci ha fatto capire che eravamo sulla strada

giusta. Nelle persone c’è ancora tanta voglia di Cinema e di occasioni per stare bene

insieme. Quest’anno abbiamo deciso di inserire in programmazione un documentario e

persino un film in bianco e nero del 1957. Un capolavoro si, ma è sicuramente un azzardo..

staremo a vedere. La scelta dei film è sicuramente la cosa più difficile da fare. L’evento vuole

essere trasversale, rivolto a tutti, dai grandi ai piccini, con film più conosciuti e pop, certo..

ma anche con opere culturalmente rilevanti capaci di parlare al nostro presente. É proprio

questa l’anima de Le Notti del Cinema” – Riccardo D’Amico, ideatore della rassegna.

Si parte Martedí 01 Luglio con “Mediterraneo”, capolavoro nostrano diretto da Gabriele

Salvatores. Trainato dalle interpretazioni magistrali di Diego Abatantuono, Claudio Biso e

Antonio Catania, la commedia racconta le vicende di un manipolo di 8 militari italiani che

hanno ricevuto l’ordine di presidiare l’isola grega di Syrne, sul mare Egeo. Il film si aggiudicó

il Premio Oscar nel 1991. Un vero e proprio cult.

Mercoledí 02 Luglio tocca a “Il Sale della Terra”, il primo documentario ad entrare nella

programmazione della rassegna. È il ritratto di uno dei più importanti fotografi della nostra

generazione, il brasiliano Sebastiäo Salgado, da poco scomparso. Attraverso le sue foto,

scattate in ogni angolo della terra, il documentario ci racconterà senza filtri il mondo in cui

viviamo. Il documentario è targato Wim Wenders, un sigillo di qualità.

Giovedí 03 Luglio si gioca in casa con il docu-film “Pellizza pittore da Volpedo” realizzato

in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Il film racconta la vita

tormentata del pittore divisionista Giuseppe Pellizza (1868-1907), celebre per il suo Quarto

Stato e per la sua capacità di indagare l’animo e la società umana. Il regista Francesco Fei

sarà in Piazza Malaspina a presentare il film al pubblico

