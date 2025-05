Sul sito istituzione dell’Ente è pubblicato il bando di una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di rilevatore e operatore di back office in vista del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025 e delle edizioni successive, oltre che per future indagini Istat.

La selezione, per titoli ed esami, è rivolta a cittadini maggiorenni, in possesso di diploma di scuola superiore, con buone conoscenze informatiche, conoscenza del territorio comunale, patente B e automuniti. Gli incarichi si configureranno come lavoro autonomo occasionale. I candidati selezionati svolgeranno compiti legati alle interviste, alla gestione dei dati e all’assistenza alle unità di rilevazione, secondo le direttive ISTAT e dell’Ufficio Comunale di Censimento.

Le domande di ammissione, redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso, dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 maggio 2025. Le modalità di presentazione includono la consegna diretta all’Ufficio Protocollo, l’invio tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunenoviligure.it.

La graduatoria risultante dalla selezione sarà valida anche per eventuali necessità future legate a indagini statistiche sul territorio comunale.

Per maggiori dettagli sui requisiti, le modalità di selezione, i compensi e per scaricare l’avviso completo e il modulo di domanda, si invita a consultare il sito web ufficiale del Comune di Novi Ligure (www.comune.noviligure.al.it) o a contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. 0143772277 – email: urp@comune.noviligure.al.it