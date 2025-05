Novi Ligure – I Carabinieri hanno onorato la fondazione del locale Comitato della Croce Rossa Italiana partecipando al 110° anniversario dell’istituzione, avvenuta nel 1915.

Per commemorare l’importante evento, è stata organizzata una giornata di festeggiamenti aperta alla cittadinanza, che prevede un ricco programma di appuntamenti, con i volontari della Croce Rossa impegnati nell’accoglienza del pubblico fin dall’inizio della giornata, in Piazza XX Settembre, per illustrare le attività e i servizi svolti sul territorio, fino al momento centrale della ricorrenza, con il Concerto della Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana presso il prestigioso Teatro Romualdo Marenco.

Presenti le massime autorità locali e il Comandante della Compagnia, Capitano Maurizio Mistretta, con le pattuglie dei Carabinieri impegnate nel servizio d’istituto e nel concorso a garantire la sicurezza dei cittadini per tutta la durata dell’evento.