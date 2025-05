Sabato 3 maggio a Costa Vescovato si è svolta la terza edizione del Giro del Vescovado, la passeggiata enogastronomica attraverso le cantine e le aziende di prodotti tipici dei Colli Tortonesi promossa da Incontri DiVini APS.

L’evento ha suscitato un buon riscontro, contando la presenza di 270 iscritti provenienti da diverse province come Torino, Milano, Varese, Bologna, Roma, Genova, Novara e Piacenza, ma non solo, alcuni gruppi sono arrivati apposta per l’evento da Svizzera, Spagna e Olanda. Ha superato le presenze rilevate l’anno scorso che contavano 180 iscritti.

La manifestazione ha avuto come protagonisti le aziende vitivinicole Boveri Giacomo e Luigi, Andrea Tirelli, Valli Unite, Ricci e Terre di Sarizzola, il Birrificio Gedeone e Apicoltura Dietro il Monte. Hanno supportato l’evento anche l’Alimentari di Ganna e la Locanda Costa dei Vigneti.

A fine giornata i partecipanti hanno potuto godersi le colline della Val Ossona alla festa di fine Giro ospitata dalla Campeggia insieme ai truck food e agli artigiani locali.

Incontri DiVIni APS ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere ottimale l’organizzazione: il Comune di Costa Vescovato, Quarto Piemonte, il Consorzio Gran Monferrato Derthona Gavi, Ebike Awareness di Stefano Guatelli, Taste Derthona e Associazione San Rocco.

Si ringraziano anche tutte le persone che hanno collaborato con gli organizzatori, in particolar modo la società Derthona Basket per il supporto promozionale.