L’anno scolastico si avvia alla fase che precede il termine delle lezioni, ed è comunque tempo, per insegnanti ed alunni, di fare un bilancio delle attività svolte per predisporne la continuazione o per proporne di nuove in proiezione futura. In quest’ottica il plesso “Carbone” dell’I.I.S. Marconi, sede storica dei corsi Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi Commerciali, si è confermato essere un “polo” di riferimento per l’avviamento degli studenti agli studi di ordine giuridico ed economico.

Grazie alla disponibilità dei fondi europei ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed in sinergia diretta con alcune figure professionali di riferimento, è stato così possibile attuare importanti iniziative di approfondimento e potenziamento delle competenze d’indirizzo.

Nel mese di dicembre ha preso il via, nel Lab.1 di c.so Cavour, “Digital Marketing”, un percorso che ha coinvolto circa 20 studenti delle classi 3^ e 4^ AFM e Servizi Commerciali e pensato per sviluppare competenze strategiche relative alla comunicazione ed alla promozione del prodotto. Come spiega la prof.ssa Rosalba Lombardo, che ha condotto le lezioni, sia pratiche che teoriche, coadiuvata dalla collega Claudia Scoglio, – “il marketing tradizionale, un tempo basato su manifesti, volantini e spot televisivi, ha subito, negli ultimi anni, una trasformazione radicale. Oggi, il cuore di questa rivoluzione è rappresentato dal digitale: un universo in continua espansione che richiede figure professionali capaci di coniugare creatività, analisi e innovazione.” La nostra scuola, da sempre sensibile ai cambiamenti del mercato, ha deciso quindi di rispondere alla sfida, offrendo a noi studenti un’opportunità unica per creare strategie di comunicazione digitale efficaci e personalizzate, per analizzare e interpretare in modo mirato i dati desunti dal mercato, sfruttare le piattaforme social e gli strumenti pubblicitari online ed infine ottimizzare siti web per i motori di ricerca (SEO) e migliorare l’esperienza dell’utente.

“Per me è stato molto educativo” – racconta Mishma Jayasekara,una degli studenti partecipanti – “È incredibile pensare che un corso gratuito possa offrire così tanto. Ho imparato cose importanti sul marketing, dalla strategia alla pratica, fino a capire come le scelte del cliente vengano in qualche modo indirizzate, pur nel rispetto delle regole.” Grazie a questo corso, gli studenti dell’Istituto Marconi stanno già sviluppando strumenti che saranno fondamentali per il loro futuro professionale. Il Digital Marketing non è solo una disciplina, ma una porta aperta verso infinite possibilità.

Quasi in contemporanea, nel nostro Lab.4, erano cominciate le selezioni, riservate ad una quindicina di studenti delle classi terminali dei due corsi, 5AC e 5AR, per l’accesso al corso avanzato di 40 ore “Contabilità applicata”, coordinato dalla prof.ssa Franca Garuti e realizzato con il supporto degli esperti di C2Sistemi s.r.l., sigg. Michelangelo Preiti, Katia Pepe e i dott.ri commercialisti Sara Poggio, Paolo Troiano e Giovanni Duca. Molto impegnativo e qualificante il programma proposto ai ragazzi selezionati e chiamati a formarsi sull’utilizzo di un software professionale che permette l’applicazione delle conoscenze teoriche scolastiche a casistiche reali diversificate: dal piano dei conti e codici IVA all’anagrafica aziendale, dalla fatturazione elettronica alle scritture contabili, dalle casistiche IVA specifiche ai bilanci di verifica. Al termine del corso, tutti i partecipanti hanno ricevuto, soddisfatti, il meritato (e sudato!) attestato di partecipazione. Un’esperienza formativa “intensa”, ma certamente

utilissima a concretizzare delle competenze già delineate nelle lezioni curricolari e nei due periodi di stage antecedenti l’inizio dell’anno terminale. Pass per il lavoro. Da ripetere assolutamente: gli alunni di 4^ si tengano pronti!

Dulcis in fundo, ecco un’ulteriore ed accattivante possibilità di ampliare il proprio orizzonte di competenze d’indirizzo anche questa volta riservata ai ragazzi di 3^ e 4^AFM e Servizi Commerciali: il progetto PON “Territorio e Impresa: la Supply Chain”, coordinato dalla prof.ssa Tiziana Pestoni, ci porta alla scoperta del territorio tortonese per studiare e capire quali siano i settori che maggiormente contribuiscono alla crescita economica dello stesso.

L’ambito della Logistica è certamente uno di quelli che potrebbe offrire ai neo-diplomati ottime possibilità di impiego. L’obiettivo principale del corso, concepito con taglio laboratoriale, è orientare gli studenti verso una conoscenza profonda delle dinamiche dell’indotto e di tutti suoi attori.

Siamo partiti dalla pratica di TEAM BUILDING attraverso la quale si impara a conoscersi per lavorare insieme, valorizzando le risorse di ogni elemento del gruppo. Proposta sotto forma di “gioco”, questa tecnica mette i partecipanti a proprio agio e permette di vincere agevolmente le normali reticenze dovute alla riservatezza e al fatto di affrontare un’esperienza diversa dalla convivenza in classe.

Gli incontri si tengono in una sala della Biblioteca Civica di Tortona, che ancora una volta dà prova di ampia disponibilità ospitandoci. Il calendario di lavoro, distribuito fra i mesi di aprile-maggio dell’attuale a.s. ed i primi mesi del 2025-2026, prevede l’analisi delle caratteristiche delle aziende del territorio e gli incontri in presenza con figure responsabili di settore.

Il primo di questi momenti, giovedì 24 aprile, con l’Ing. Mauro Colombo, dirigente di Autosped G s.p.a. del Gruppo Gavio, è stato molto apprezzato dagli alunni, proprio per il taglio volutamente non accademico dato all’intervento. L’Ing. Colombo ha proposto ai ragazzi una serie di casi e di riferimenti alla realtà di Autosped G come, per esempio, i trasporti per conto di terzi in ottemperanza alle norme di sostenibilità. Una “lezione” che si è trasformata in una piacevole conversazione “partecipata”, ricca di domande e di particolari riguardo ai mezzi utilizzati, alle destinazioni più frequenti, al numero di addetti impiegati nel settore, ai km percorsi ogni anno. Il messaggio conclusivo è poi stato di grande ottimismo: non è necessario andare fuori dall’Italia e neppure troppo lontano dal luogo in cui si vive per trovare un impiego soddisfacente e qualificato. Il polo logistico tortonese è in continuo sviluppo e da anni ai neo diplomati, di vari tipi di indirizzo di studi, vengono aperte le porte del mondo del lavoro. Essenziali si rivelano la preparazione, la motivazione e la costanza nel ricercare l’opportunità adeguata. L’Ing. Colombo ci ha così invitati ad esplorare realtà significative in una futura prospettiva in ambito territoriale, grazie anche alla disponibilità del nostro Dirigente Scolastico, prof. Guido Rosso, sempre molto attento alle istanze degli studenti.

In questo percorso approfondiremo insieme ai docenti ed ai nostri interlocutori vari aspetti della distribuzione, che sistematicamente coinvolgono i teenagers come, per esempio, il packaging dei prodotti, la “logistica dell’ultimo miglio”, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Inoltre nutriamo grande curiosità ed aspettative riguardo ad alcune applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nella creazione di modelli di gestione del magazzino e dei trasporti.

E per i più giovani, studenti del primo biennio? Le sorprese non mancheranno, parola di “veterani”!

Martina WANG – 3AC Servizi Commerciali

Ilaria COLONNA – 3AR e

Maria Andreea OLTEAN – 5AR Amministrazione, Finanza e Marketing