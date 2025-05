Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, data simbolica che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, considerata l’atto fondativo dell’integrazione europea. È un giorno in cui si riflette sui valori condivisi, sull’unità nella diversità e sull’impegno comune verso un futuro sostenibile, democratico e inclusivo. In questo contesto, l’esperienza di Diano Marina si inserisce in modo emblematico: un piccolo Comune ligure che, attraverso il progetto I Venerdì della Conoscenza, dimostra come anche le realtà locali possano partecipare in modo incisivo alla costruzione del futuro europeo.

Il sesto appuntamento della rassegna, in programma proprio venerdì 9 maggio alle 17.00, assume così un significato speciale: celebrare la Festa dell’Europa non solo come ricorrenza simbolica, ma come occasione di confronto critico e costruttivo. Il tema scelto per l’incontro — “Quale governance e quale democrazia del futuro? Chi e come decide?” — affronta la crescente complessità dei processi decisionali in un mondo globalizzato e in rapido mutamento. Un tema di portata planetaria, che sarà discusso con ospiti di alto profilo come Ezio Andreta, già Direttore Ricerca della Commissione Europea, e Anastasia Roncoletta, policy advisor presso il Parlamento Europeo, moderati dal ricercatore del CNR Pier Francesco Moretti.



La complessità del sistema socio-economico e politico, coinvolgendo una diversità di variabili e attori pone una nuova sfida all’Homo Sapiens, incapace di fare previsioni accurate sulla loro evoluzione. Il genere umano è stato abituato a gestire risorse e persone in modo lineare, come successione di eventi nel tempo e vicini nello spazio. La simultaneità dell’accesso delle informazioni e la globalizzazione richiedono adesso un approccio diverso ai processi decisionali. Richiedono di agire in tempi brevi in situazioni e scenari in rapida evoluzione. Per questo motivo, l’approccio gestionale basato su comando e controllo sta evolvendosi verso modelli di governance che possano adattarsi alla dinamica dei contesti, abbandonando strutture gerarchiche e centralizzate a favore di quelle basate su auto-organizzazione e decentralizzazione. Quale ruolo per la democrazia in una situazione planetaria che sta favorendo fake news e diminuzione della partecipazione alla vita politica, in un contesto competitivo tra monopoli e comunità locali, fatto di regole, istituzioni e mercato? Quale sarà l’evoluzione dell’impatto delle istituzioni pubbliche, del settore privato e dei singoli cittadini nelle decisioni e nell’adozione di comportamenti coerenti con gli obiettivi preposti?

Giunto alla terza edizione, I Venerdì della Conoscenza è un ciclo di incontri pubblici organizzato dal Comune di Diano Marina e patrocinato dalla Regione Liguria. La sua peculiarità è quella di coniugare riflessione scientifica e coinvolgimento civico, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La connessione con il progetto europeo Eye of Europe, finanziato dalla Commissione Europea e dedicato proprio a promuovere esercizi di foresight, è molto più di un’affinità tematica. È una collaborazione concreta che dimostra come anche un piccolo Comune possa contribuire, in modo originale e strutturato, a una riflessione paneuropea sul futuro. Alcuni dei temi affrontati a Diano Marina — come l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro giovanile, la transizione energetica, la sostenibilità ambientale o i mutamenti geopolitici — sono infatti direttamente ispirati dai percorsi di ricerca e confronto avviati a livello europeo.

Per partecipare è consigliata la prenotazione su cultura@comune.dianomarina.im.it oppure su Eventbrite: https://lc.cx/fC3-QG. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su https://dianomarina.consiglicloud.it/home. I giornalisti potranno chiedere il riconoscimento di crediti formativi iscrivendosi sulla piattaforma della formazione continua https://www.formazionegiornalisti.it/

Venerdì 9 maggio 2025 – ore 17:00

Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Piazza Martiri della Libertà 3 – secondo piano

Info e prenotazioni cultura@comune.dianomarina.im.it