Truffe in danno di anziani e fasce deboli: i Carabinieri incontrano la cittadinanza per informare sul fenomeno e consigliare come tutelarsi.

San Martino di Rosignano – Incontro fra la cittadinanza e i Carabinieri sul tema delle truffe, in particolare in danno di anziani, con la partecipazione del Vice Brigadiere Francesco Buglione, della Stazione di Rosignano Monferrato. La campagna di sensibilizzazione portata avanti dai Carabinieri su tutto il territorio della provincia di Alessandria punta a fare dell’informare uno degli strumenti di contrasto al fenomeno: “Conoscere per riconoscere” e prevenire l’azione criminale dei malviventi. Nell’occasione, il Vice Brigadiere Buglione ha mostrato e commentato il video di una truffa realmente avvenuta nel casalese che, anche grazie agli incontri informativi, si è conclusa favorevolmente, con i malviventi messi in fuga dalla potenziale e successivamente denunciati dai Carabinieri. La collaborazione fra i cittadini, le eventuali vittime e i testimoni con gli investigatori è fondamentale nella soluzione dei reati, anche solo tentati, e nell’attività di prevenzione, con lo scopo di contenere il fenomeno e rendere sempre più incisiva l’opera di contrasto. Download QR 🠋 Correlati