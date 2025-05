Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, è stato eletto Presidente della Rappresentanza dei Sindaci ASL AL, organismo che comprende i Comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure e Acqui Terme, oltre a Ovada e Valenza come uditori. La rappresentanza ha compito di indirizzo e controllo strategico sulle attività svolte dall’Azienda Sanitaria e si interfaccia con la direzione generale di ASL e AUO. Fino a giugno dello scorso anno il Sindaco Chiodi aveva ricoperto l’incarico di presidente della Conferenza dei Sindaci che riunisce invece tutti i Comuni afferenti all’ASL di Alessandria. Vicepresidente della Rappresentanza è stato confermato Danilo Rapetti, Sindaco di Acqui Terme.

“Ringrazio i colleghi Sindaci per la fiducia – ha dichiarato Chiodi – proseguirò in questa nuova veste il mio impegno per assicurare che le istanze e le problematiche di tutti i Comuni della Provincia, in ambito sanitario, siano ascoltate e risolte. Ringrazio inoltre le direzioni generali dell’Azienda Sanitaria e dell’Azienda Ospedaliera per la disponibilità sempre dimostrata e la costante collaborazione; continueremo a lavorare insieme per il bene di tutti i cittadini del nostro territorio“.