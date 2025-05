Nei giorni scorsi il Vicesindaco Daniele Calore e e l’Assessore Giordana Tramarin hanno incontrato l’Interact Club di Tortona, sezione giovanile del Rotary Club, che ha realizzato nei mesi scorsi una completa mappatura di tutti i defibrillatori DAE presenti in città, sia quelli presenti nelle piazze e vie cittadine, sia quelli posizionati all’interno di strutture pubbliche, come le palestre, sia private. Si tratta del secondo step del progetto di monitoraggio degli strumenti salvavita inserito nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta”: se nella prima fase si è proceduto all’installazione di diversi apparecchi in punti strategici di Tortona, in questo secondo momento, grazie alla collaborazione con i giovani rotariani, è stato possibile effettuare una mappatura capillare, fornendo all’Amministrazione uno strumento che consente di avere una visione completa dei DAE presenti.

Il prossimo step si svolgerà in collaborazione con le associazione di volontariato e riguarderà la pubblicazione della posizione dei defibrillatori su piattaforme digitali, nell’ottica di rendere maggiormente consapevole la popolazione sulla presenza di questi strumenti e garantire una più semplice fruibilità in casi di necessità.

Nella foto il Vicesindaco Calore e l’Assessore Tramarin insieme ad Alice Barbieri dell’Interact Club che ha seguito il progetto di mappatura DAE