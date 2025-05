Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine ai Lions Tortona per aver reso possibile l’uscita didattica presso la Fattoria “ Verde Commerce”, un’esperienza preziosa a conclusione del progetto Kairos “Alla scoperta della biodiversità” che ha coinvolto gli alunni, le alunni e le loro insegnanti durante l’anno scolastico.

L’intento di questo progetto è stato quello di presentare la delicata tematica della biodiversità, il suo significato in natura e la fitta rete di relazioni che mantiene vitale un “ecosistema”, dove i diversi protagonisti interagiscono tra loro, con l’ambiente e naturalmente con l’uomo.

Questa iniziativa, sviluppando negli studenti un atteggiamento responsabile e consapevole nei confronti degli “altri”, animali e vegetali compresi, ha avuto l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela della biodiversità, sensibilizzando i piccoli partecipanti sull’importanza di preservare il nostro patrimonio naturale.

All’uscita hanno partecipato con entusiasmo i bambini e le bambine delle classi prima A e terza B dell’ I.C. Tortona B, che hanno potuto vivere un’esperienza educativa e coinvolgente, arricchendo così il loro percorso di crescita e di consapevolezza ambientale.

Un ringraziamento speciale va a Maria Eugenia Moy, coordinatrice distrettuale Kairos del Distretto Lions 108 Ia2, che ha organizzato con passione e dedizione questa splendida uscita. La sua attenzione ai dettagli e il suo impegno hanno reso possibile questa esperienza educativa, che sicuramente resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Grazie ancora ai Lions Tortona per il vostro sostegno e per aver creduto nel valore di iniziative come questa, che contribuiscono a formare cittadini più consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

La vostra generosità fa la differenza!

Carla Cremante