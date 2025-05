PONTECURONE (AL) – La serata di venerdì 9 maggio 2025 ha vibrato di emozione e talento grazie al memorabile concerto “Maggio in Musica”, ospitato nella suggestiva cornice della Chiesa S. Maria delle Grazie “Bossi” di Pontecurone. L’evento, frutto della passione e dell’impegno dell’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS”, ha visto protagonisti alcuni allievi del Liceo Musicale Umberto Eco di Alessandria, regalando al pubblico presente un’indimenticabile sinfonia di suoni e melodie primaverili.

Ad aprire la serata, il caloroso benvenuto dal maestro Gian Maria Franzin, seguito dall’intervento del vicepresidente dell’Associazione Culturale, Roberto Baldo. Facendo gli onori di casa, Baldo ha espresso la sua profonda gratitudine ai giovani artisti per la loro dedizione e, in particolare, ai docenti che con la loro guida esperta li hanno preparati con cura per questa importante esibizione. Il vicepresidente ha inoltre sottolineato la gioia per la nutrita partecipazione del pubblico a questa prima serata, auspicando che possa rappresentare l’inizio di una felice continuità, riprendendo la tradizione di dedicare il mese di maggio alla celebrazione della musica.

Il maestro Gian Maria Franzin, ringraziando la dirigenza e i professori Enrico Pesce e Simone Telandro, referenti del liceo musicale, ha presentato gli interpreti: Lorenzo Cazzola, Elisa De Pascalis, Angelica Goldini, Marco Longhin, Matteo Lucca, Irene Maira, Sabrina Mantelli, Viola Petrera, Beatrice Rizzo e Mario Wang. Il programma “Suoni e Melodie di Primavera” ha offerto un ricco e coinvolgente percorso musicale, spaziando tra diversi generi e stili, che ha saputo emozionare e conquistare l’apprezzamento unanime del pubblico, manifestato con numerosi applausi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai docenti e al Liceo Musicale Umberto Eco di Alessandria per aver reso possibile la realizzazione di questa splendida serata, mettendo a disposizione il talento dei loro giovani studenti. Si ringraziano i proff.: Massimiliano Pinna, Marco Silletti, Daniele Condello, Alessandra Gho, Elena Scorza, Francesco Ursi, Paolo Montaldi, Laura Rosa. “L’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS” ringrazia di cuore le volontarie associate e tutti coloro che hanno offerto un prezioso aiuto nell’allestimento, creando un’atmosfera accogliente e speciale nella chiesa per questa serata, ed esprime la propria soddisfazione per il successo dell’evento e rinnova l’appuntamento al prossimo anno, con la promessa di nuove ed emozionanti iniziative dedicate all’arte e alla musica.

Associazione culturale “ Il paese di don Orione APS” – Fotografie di Claudia Nalin