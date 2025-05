Martedì 13 maggio

presso la sala rossa del palazzo del Parco dalle ore 17:00 alle ore 18:30

Attività di gruppo rivolta ai genitori ” I no che aiutano a crescere”

Condotto dalla dottoressa Giulia Garrone Psicologa- Psicoterapeuta e dal personale educativo della

Cooperativa sociale Jobel presso i locali dell’Oratorio Centro Giovanile on Bosco di Vallecrosia. Per

informazioni e prenotazioni: Sara Piantadosi +39 393 2591582

Mercoledì 14 maggio

Festa patronale S. Ampelio, il programma sarà particolarmente ricco con le cerimonie civili e

religiose, la premiazione del concorso “Festa della Mamma”, l’allegria e il gusto della serata

gastronomica e musicale a cura della Pro Loco Borghettina e gli attesi fuochi d’artificio che

illumineranno il mare dinanzi alla Chiesetta di Sant’Ampelio.

A seguire, tutti gli appuntamenti.

 ore 9.45 – Società Mutuo Soccorso Pescatori – Proclamazione del premiato Parmurelu d’Oru

2025

 ore 11.00- Oratorio di S. Bartolomeo – Messa pontificale presieduta dal Vescovo

 ore 16.30 – Con partenza dall’Oratorio di S. Bartolomeo – Processione e benedizione della

Città

 ore 19.00 – Spianata del Capo – Premiazione concorso “Festa della Mamma”

 ore 19.00- Spianata del Capo -Serata gastronomica e musicale con l’orchestra “Rita e gli

evergreen”

 ore 22.00- Capo S. Ampelio – Spettacolo pirotecnico

Da Giovedì 17 a sabato 17 maggio

Serate Gastronomiche e danzanti

i festeggiamenti proseguiranno, sempre in Spianata del Capo a partire dalle ore 19.00, con tre serate

gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco Borghettina, con il disco party di Dj Michele Trifirò e

Gabry Zeta-Jones e un menu all’insegna di qualità e tradizione.

Sabato 17 maggio

Dalle ore 10:30 Inagurazione apertura di Campagna amica

presso il Mercato Coperto di Piazza Giuseppe Garibaldi, 47

I produttori di Campagna amica vi aspettano per scoprire la qualità delle materie prme del territorio

per una spesa buona e genuina.

Orario:

Giovedì: 7.30 – 12.30

Sabato: 7.30 – 12.30

Domenica 18 maggio

Giornata di Teatro benefica presso il teatro Palazzo del Parco

alle ore 17: 30 Spettacolo teatrale “Testa o Cuore” drammaturia originale a cura degli allievi. Regia di

Giorgia Brusco.

L’incasso sarà devoluto al Comune di Bordighera per lìacquisto delle passerelle di accesso alle spiagge

per le persone con disabilità.Ingresso ad offerta. Per info e prenotazioni: 335/6637145

Giornata di Teatro benefica presso il teatro Palazzo del Parco

alle ore 21: 00 Spettacolo teatrale “Una rivoluzione bestiale” drammaturia originale a cura degli

allievi del laboratorio da ORWELL.Regia di Giorgia Brusco. Supervisione Matteo Monforti.

L’incasso sarà devoluto al Comune di Bordighera per l’acquisto delle passerelle di accesso alle spiagge

per le persone con disabilità.Ingresso ad offerta. Per info e prenotazioni: 335/6637145

dalle 9:30 alle 13:00

E-Bike escursione in strada Bordighera – Sanremo – Ospedaletti – Bussana – Bordighera, by Discover

Riviera. Ritrovo presso l’ufficio IAT Via V. Emanuele 172

Prezzo con noleggio: 45.00 € | Prezzo con mezzi propri: 15.00 €

Info e Prenotazione: +39 393 2477637

EVENTI IN CORSO

Fino al 15 maggio

Presso l’ufficio I.A.T. durante gli orari di apertura, “Winter Art”

esposizione e vendita di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma

dell’artista Anna Vigliarolo. Per i requisiti del prodotto realizzato con materiale vegetale

delle palme provenienti da Bordighera, tutte le creazioni si avvalgono del Logo brand di

Bordighera concesso e autorizzato dalle autorità del Comune della Città di Bordighera.

Fino a sabato 24 maggio

Presso l’Unione Culturale Democratica Via Al Mercato 8,

Reportage fotografico di Sal Russo “Festa della Zucca Vallecrosia Centro Storico”. Mostra aperta al

pubblico tutti i giorni estivi compresi, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Ingresso libero.

ALTRE ATTIVITA’

Ogni giovedì e sabato mattina a partire dal 17 maggio presso IL MERCATO COMUNALE DI BORDIGHERA IN

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI , dalle 7:30 alle 12:30

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in

Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

A.mare Yoga Bordighera

Centro Yoga e benessere

I nostri corsi: Yoga dolce, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga

I nostri massaggi: Svedese rilassante, Decontratturante, Sportivo

via delle onde 11 , Bordighera, Italy +39 329 048 7714 infoamareyoga@gmail.com a.mareyogabordighera

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com

VILLE E GIARDINI STORICI

Museo Bicknell – Via Romana 39

 Biblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

 Possibilità di viste guidate anche il martedì e il giovedì negli orari di apertura.

Info: 0184 263601 / 331 3449065 – Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca:

bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier 11

Per informazioni e prenotazioni +39 0184 26 18 33 oppure mail a info@villagarnier.it

Orario: La Villa Garnier ed i suoi giardini rimarranno chiusi fino a domenica 13 aprile a causa di un ritiro di

esercizi spirituali che si svolgeranno al suo interno.

Biglietti: intero 5,00 € – ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – famiglia 4,00 € p.p. 10/18 anni 4,00 € – fino a 9

anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 –

fond.pmariani@tiscali.it

Villa Etelinda e Villa Regina Margherita CHIUSE

Giardino Esotico Pallanca – Via Maddona della Ruota, 1

Orario apertura: Inverno 9:00-17:00 Estate 9:00-12:30 14:30-19:00 Chiuso il lunedìInfo: +39 0184 26 63 47 +39 328

32 73 151 garden@pallanca.it http://www.pallanca.it/