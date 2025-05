Due incidenti stradali sulle strade Tortonesi nella giornata di oggi, sabato 17 maggio. Il primo questa mattina a Pontecurone lungo la provinciale 93 per Rivanazzano dove un’auto è andata a schiantarsi contro un palo con due feriti trasportati in ospedale ma a quanto pare non gravi.

Il secondo incidente invece si è verificato nel tardo pomeriggio a Viguzzolo nei pressi dell’ex Rol fra un’auto, una Mini condotta da una donna. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi sulla moto trasportati con l’ambulanza all’ospedale di Tortona, uno dei quali con ferite di media gravità.

In entrambi i casi, oltre al 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona