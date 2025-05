Quattro giorni di incontri, parole, storie ed emozioni: Libri dal Vivo è il festival che celebra la letteratura come espressione viva del territorio, come strumento per conoscere, ascoltare, esplorare. Dal 22 al 25 maggio, alla Biblioteca Civica “tommaso de Ocheda” di Tortona, in contemporanea ad “AssaggiaTortona”, autori affermati e nuove voci si alterneranno in un ricco programma che attraversa generi, linguaggi e suggestioni, con eventi rivolti a tutte le età.

Narrativa, poesia, saggistica, traduzione, racconti illustrati: ogni incontro sarà un’occasione per dare spazio all’anima dei libri e alle persone che li scrivono, li editano, li leggono.

Maria Cicconetti aprirà il festival giovedì 22 Maggio con “Attimi in cui conobbi il cielo” raccolta poetica che si è aggiudicata un posto tra i finalisti del Premio Strega Poesia 2025.

PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDÌ 22 MAGGIO

ORE 17.00 Maria Cicconetti Attimi in cui conobbi il cielo. Serel – Stefano Termanini Editore

VENERDÌ 23 MAGGIO

ORE 17.00 Guido Trespioli Avanti è la vita. Edizioni Epoké-La Torretta

SABATO 24 MAGGIO

ORE 10.30 Stefano Iovino Il Viaggio per la felicità

Impermanenza: da Oriente a Occidente. ORE 15.45 – 16.45 Corrado Brignolo Il grande abbraccio della foresta. Editrice Baima Ronchetti & C. (Biblioteca ragazzi)

DOMENICA 25 MAGGIO

ORE 10.30 Quattro emozioni o poco più con Massimo Tassinario – Quaderni de “il Bullone”, ass. Di.A.Psi.

BAMBINI IN BIBLIOTECA- Laboratori dai 5 ai 99 anni!

SABATO 24 MAGGIO – ORE 15.45 – 16.45

Corrado Brignolo Il grande abbraccio della foresta

Editrice Baima Ronchetti & C.

DOMENICA 25 MAGGIO – ORE 16.00 – 17.00

Cinzia Pe’ Sciocche Filastrocche… Ma non troppo e Le Filastrocche di Cindy

Ed. Youcanprint