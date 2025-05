Sarà un sabato sera spumeggiante quello in programma il 24 maggio a Tortona: insieme ai banchetti e alle iniziative di “Assaggia Tortona” che animeranno il centro storico cittadino fino alle 23, lungo l’asse della via Emilia, in piazza Marconi a fianco di Piazza Arzano, conosciuta dai Tortonesi come piazza della Merì alle 21,15 si terrà un’incontro pubblico dal titolo “Giornalismo e Cultura” con Angelo Bottiroli, direttore di Oggi Cronaca che dopo aver molto succintamente presentato il suo 14esimo libro dal titolo “Guida Turistica della Bassa valle Scrivia” opera mai scritta prima e interamente dedicata questa zona del Tortonese, racconterà aneddoti e curiosità che riguardano il mondo del giornalismo e dell’informazione, rispondendo tutte le domande dei presenti inerenti questi tempi.

A differenza di tutti gli altri autori di libri Bottiroli, giunto al suo 15esimo volume presenta i suoi libri una volta soltanto e in alcuni casi neppure quella, quindi si tratta di un’occasione unica in quanto le sue apparizioni in pubblico sono sempre più rare.

“Con la vecchiaia e purtroppo ho già 66 anni – dice Angelo Bottiroli – preferisco impiegare il tempo che mi rimane da vivere scrivendoli, i libri, piuttosto che presentarli. Il tempo diventa sempre più breve e mi piacerebbe scrivere ancora alcune cose, inoltre oggi per chi vuole assistere a presentazioni dio libri non c’è che l’imbarazzo della scelto, per cui più che presentare il mio ultimo libro spero di raccontare qualcosa di interessante e di diverso dagli altri.”