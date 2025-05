In occasione della Giornata Europea dei Parchi, che viene celebrata ogni anno il 24 maggio e si sviluppa su più giorni per consentire la più ampia partecipazione, l’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese è impegnato in un ricco programma di iniziative che promuovono il patrimonio naturale.

La celebrazione della Giornata non solo ricorda l’istituzione, nel 1909, del primo parco nazionale in Europa, ma anche il ruolo cruciale che le Aree protette svolgono per il futuro del nostro pianeta.

Il contesto in cui si svolgono le iniziative proposte è il territorio delle Aree protette del Po piemontese, con qualche lieve divagazione: 3 Parchi Naturali, il Parco naturale del Po piemontese e il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi e il Parco naturale della Collina di Superga, 5 Riserve naturali: la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell’Isolotto del Ritano, la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia e la Riserva naturale del Torrente Orba e 24 Siti della Rete europea Natura 2000. Un territorio che riguarda 4 province, Cuneo, Torino, Alessandria e Vercelli e 53 comuni, ed è in parte compreso nella Riserva Unesco della Biosfera Collina Po.

Biodiversità, Sostenibilità, Ambiente, Educazione ambientale, questi i temi al centro degli eventi patrocinati, partecipati o organizzati dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese:

Venerdì 23 maggio, Casale Monferrato (AL), “NODES in mostra immagini di sostenibilità” presso la sede del Collegio Geometri di Casale Monferrato (Via XX Settembre 134).Inaugurazione alle ore 17.00. L’esposizione riunisce 32 manifesti provenienti dalla Biennale internazionale del manifesto in Messico, realizzati da artisti e grafici provenienti da tutto il mondo. La mostra sarà aperta sabato 24 e domenica 25 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00. L’apertura proseguirà con attività proposte dalle guide delle Aree protette del Po piemontese e con visite su prenotazione. L’iniziativa è inserita nel programma del Festival Ambiente, Sostenibilità & Salute II edizione che si svolgerà ad Alessandria dal 23 al 30 maggio e a Casale Monferrato dal 2 al 6 giugno e rientra nella programmazione degli eventi collaterali del Monfrà Jazz Festival, Festival del Monferrato Unesco dal 19 giugno al 7 settembre.

Sabato 24 maggio, Casale Monferrato (AL). “Nati con la Natura”, un progetto promosso dalla Regione Piemonte che mira ad avvicinare alla natura i bambini da 0 a 2 anni e le loro famiglie. Attività ludiche, educative, naturalistiche a contatto con la natura del Bosco della Pastrona insieme a una guida delle Aree protette del Po piemontese.

Sabato 24 maggio, Pino Torinese (TO). Festa condivisa tra alberi e amici “EFFETTO BOSCO”: un tratto della strada panoramica sarà chiusa al traffico e aperta a chi ama la natura. Dalle 10 fino a sera, attività all’aria aperta, laboratori creativi, sport e relax.

Sabato 24 maggio, San Mauro Torinese (TO). Alle ore 10.30 inaugurazione ufficiale dell’antenna MaB, punto identitario di promozione della conoscenza, della valorizzazione e della cura del territorio della Riserva della biosfera Unesco Collina PO, presso il Castelletto di San Mauro Torinese.

Fino al 24 maggio, Moncalieri Le Vallere (TO). IBRIDI – CONFLUENZE: laboratori ed attività esperienziali con le Guide delle Aree protette del Po piemontese. Attività gratuite rivolte alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni, alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

Domenica 26 maggio, Alessandria. Alle ore 10 incontro “La conservazione e la promozione della biodiversità del territorio” presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria nell’ambito del Festival Ambiente, Sostenibilità & Salute II edizione.

Martedì 27 maggio, Morano sul Po (AL). Quinta edizione dellaGiornata dei monitoraggi, un appuntamento a porte aperte in cui saranno divulgati al pubblico i dati degli studi e dei monitoraggi effettuati nelle Aree Protette del Po piemontese nel 2024. La Giornata si terrà presso la Grangia di Pobietto a Morano sul Po a partire dalle ore 9.30.

Tutti i dettagli delle iniziative sono contenuti inNews e comunicati | Aree protette Po piemontese.