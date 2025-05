L’esposizione qui proposta giunge ora a Tortona, dopo aver toccato altri comuni attraversati da LaMITICA, in

una modalità itinerante, idealmente come fosse un giro in bicicletta per i comuni del Tortonese.

I pannelli saranno visibili presso la biblioteca civica “Tommaso de Ocheda”, in via Ammiraglio Mirabello 1, a

partire da sabato 31 Maggio, quando è prevista l’inaugurazione alle ore 17.

Domenica 1 Giugno la mostra sarà visitabile dalle ore 16 alle ore 19, mentre tra il 3 ed il 13 giugno i giorni e gli

orari a disposizione saranno i seguenti: il lunedì dalle 14 alle 18, il mercoledì dalle 9 alle 14, martedì, giovedì e

venerdì dalle 9 alle 18.

L’esposizione consiste in otto differenti manifesti, ciascuno accompagnato da una breve didascalia, che introduce

il tema rappresentato in quell’anno, il tutto anticipato da due pannelli introduttivi che spiegano ai visitatori cos’è

LaMITICA e chi è l’autore delle “affiche”, Riccardo Guasco.

Dal manifesto della prima edizione, che celebrava l’esordio in una corsa agonistica di Fausto Coppi, di anno in

anno i temi si sono susseguiti, seguendo le ricorrenze delle grandi vittorie del Campionissimo, quali il mondiale

su strada del 1953, o la prima doppietta Giro-Tour ed il record dell’ora su pista.

Nel corso degli anni, nel passaggio a Tortona i partecipanti alla ciclostorica sono stati accolti da un evento

satellite, cresciuto di edizione in edizione, tanto da diventare un evento nell’evento e da rubare la scena a

LaMitica: parliamo delle “Bellezze in bicicletta”, un folto gruppo di donne, vestite in abiti retrò e con biciclette

d’epoca, che accolgono i pedalatori nell’ingresso a Tortona, come degli eroi, rallegrandoli con musica e balli.

Il manifesto di quest’anno celebra, dunque, questo binomio ormai imprescindibile con “Bellezze in bicicletta –

Tortona retrò”, una manifestazione che attira molti visitatori nel centro città.

Per riassumere il tutto in poche parole: una piccola ma piacevole esposizione, per un evento che una volta all’anno

colora ed anima il centro di Tortona e che merita di essere vista!

Correlati