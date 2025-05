E’ successo lo scorso 20 maggio, all’interno di un noto rivenditore di oggettistica e materiali per la casa.

I vigilanti avevano notato subito il comportamento sospetto di una donna di circa 60 anni che si aggirava per il negozio, e quindi l’avevano tenuta d’occhio.

Controllata poco dopo all’uscita, la donna veniva sorpresa con circa 700 euro di materiale elettrico occultato all’interno della propria borsa. Venivano quindi immediatamente allertati gli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato, che prendevano in consegna la segnalata.

La donna, veniva identificata per una cittadina italiana, classe ’63, originaria dell’astigiano, già pregiudicata per numerosissimi episodi della medesima natura e altri reati contro il patrimonio.

La stessa veniva pertanto deferita in stato di libertà per il reato di furto, e segnalata ai competenti uffici della Questura per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.