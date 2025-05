La prossima settimana è in programma un intervento per l’abbattimento di alberature sulla scarpata del Parco Castello, nel tratto di via Oneto compreso tra l’accesso pedonale della scuola Solferino e la rotonda di piazza Sant’Andrea.

I lavori fanno parte del progetto di “Riqualificazione e Rigenerazione Urbana Area Parco Castello” (PNRR M5C2I2.1) e saranno eseguiti tra il 3 e il 7 giugno prossimi dall’impresa Vivai Barretta Garden s.r.l..

Di seguito il dettaglio delle chiusure e delle modifiche alla circolazione:

Martedì 3 giugno 2025 (indicativamente dalle ore 7:30 alle 18): chiusura in entrambi i sensi di marcia del tratto stradale compreso tra la rotonda di piazza Sant’Andrea e la rotonda del supermercato Galassia.

2025 (indicativamente dalle ore 7:30 alle 18): del tratto stradale compreso tra la rotonda di piazza Sant’Andrea e la rotonda del supermercato Galassia. Mercoledì 4 giugno 2025 (indicativamente dalle ore 7:30 alle 18): chiusura in entrambi i sensi di marcia del tratto stradale compreso tra la rotonda del supermercato Galassia e la curva di via Istituto Oneto.

2025 (indicativamente dalle ore 7:30 alle 18): del tratto stradale compreso tra la rotonda del supermercato Galassia e la curva di via Istituto Oneto. Venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno 2025 (indicativamente dalle ore 7:30 alle 18): occupazione della carreggiata lato mura Parco Castello nel tratto compreso tra salita della Bricchetta e l’ex Istituto Oneto, con senso unico alternato gestito da movieri.

La segnaletica di cantiere sarà posta in opera dall’impresa esecutrice, che si occuperà anche di adottare tutte le misure di cautela necessarie per garantire l’esecuzione e la movimentazione dei materiali in piena sicurezza.

Scusandoci per il disagio, si raccomanda la massima attenzione e si invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica provvisoria e le indicazioni del personale addetto.