ANAS comunica che – per consentire lavori di posa di un cavo in fibra ottica – saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada Statale 1 “Via Aurelia”, nel tratto compreso tra Cervo e il confine con Imperia, includendo tutta la tratta dianese della strada.

Le limitazioni saranno in vigore da martedì 3 giugno a venerdì 13 giugno 2025, dalle 08:00 alle 18:00, esclusi i festivi e prefestivi. Durante i lavori, il traffico sarà regolato con senso unico alternato, gestito tramite impianti semaforici o movieri, in base alle esigenze del momento. Oltre a questo: sarà vietato il sorpasso, verrà istituito un limite di velocità di 30 km/h e scatterà anche il divieto di sosta nel tratto interessato.

Per limitare i disagi, le tratte di cantiere gestite dai movieri non supereranno i 200 metri di lunghezza. La presenza dei lavori sarà segnalata in modo chiaro e visibile con apposita segnaletica stradale, che sarà posizionata prima dell’inizio delle operazioni. ANAS invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica, rispettare i limiti di velocità e seguire le indicazioni del personale sul posto, per garantire la sicurezza di tutti.