Giunto alla sedicesima edizione, il Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…” si conferma un punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale e artistica.

Promosso dall’Associazione Pantheon ETS sotto la direzione artistica di Daniela Demicheli, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e musicale del territorio, ospitando artisti di fama internazionale e offrendo una programmazione di altissimo livello.

Attraverso concerti in chiese ed edifici storici spesso esclusi dai circuiti tradizionali, il Festival non solo esalta il valore dei luoghi, ma coinvolge un pubblico eterogeneo, garantendo eventi accessibili a tutti.

Grazie al dialogo con istituzioni italiane ed estere, il Festival ha rafforzato la propria rete di collaborazioni, divenendo un appuntamento atteso non solo dagli appassionati del repertorio musicale classico, dal Barocco eseguito secondo criteri storicamente informati al ‘900, ma anche da chi desidera scoprire il patrimonio storico-artistico della provincia alessandrina, terra di incontri tra territori, culture e tradizioni differenti: un’iniziativa che coniuga eccellenza artistica, valorizzazione culturale e sviluppo turistico, con un respiro sempre più internazionale.

L’edizione 2025 conta 13 appuntamenti che si svolgeranno dal 2 giugno all’11 ottobre.

La XVI edizione di “Alessandria Barocca e non solo…” si aprirà con un doppio appuntamento, il 2 e 3 Giugno, in cui l’ensemble barocco L’ARCHICEMBALO (Marcello Bianchi, Vittoria Panato, Valerio Giannarelli, Marco Pesce – violini, Mauro Righini – viola, Claudio Merlo – violoncello, Nicola Barbieri – violone, Daniela Demicheli, clavicembalo)proporrà un programma tutto vivaldiano dal titolo “E MI SOVVIEN L’ETERNO… Il legame profondo tra Musica e Natura” in cui si evidenzia come la musica dell’emblema del Barocco Italiano, Antonio Vivaldi, si ispiri ad un ordine naturale superiore, spesso riflettendo l’armonia cosmica ed i fenomeni della natura attraverso strutture ritmiche e melodiche in cui il dialogo fra gli strumenti simboleggia un equilibrio che può essere letto come metafora dell’interazione fra uomo e natura e l’intreccio melodico rappresenta la coesistenza armoniosa tra gli elementi naturali, richiamando il concetto che ogni elemento naturale contribuisce al grande ecosistema globale.

In occasione della Festa della Repubblica, il concerto si svolgerà, in collaborazione con il II Festival Ambiente Sostenibiltà & Salute, alle ore 18:00 presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato.

Precederà l’esibizione de L’Archicembalo il soprano Chiara Sorce che intonerà l’inno nazionale “Il Canto degli Italiani”.

Martedì 3 giugno alle ore 21:00 L’Archicembalo replicherà il concerto, che inaugurerà gli eventi cittadini in collaborazione con il Comune di Alessandria, presso la barocca chiesa di San Lorenzo.

In seguito, fino all’11 ottobre 2025, gli eventi che si susseguiranno, in collaborazione con enti ed istituzioni del territorio, in vari luoghi di Alessandria e provincia sono i seguenti:

Venerdì 6 giugno, ore 21:00

Alessandria – Biblioteca Civica F. Calvo

OMBRE E LUCI

Matteo Costa, pianoforte

Martedì 10 giugno , ore 21:00

Alessandria – Conservatorio “A. Vivaldi”, Auditorium Michele Pittaluga

QUELLA SAGOMA DI DANTE: tre donne alle prese con l’Alighieri

Elena Buttiero – Alice Frumento, pianoforte a quattro mani

Anna Giarrocco, voce narrante





, ore 21:00 Alessandria – Conservatorio “A. Vivaldi”, Auditorium Michele Pittaluga QUELLA SAGOMA DI DANTE: tre donne alle prese con l’Alighieri Elena Buttiero – Alice Frumento, pianoforte a quattro mani Anna Giarrocco, voce narrante Domenica 15 giugno , ore 17:00

Tortona – Cappella del Seminario Vescovile

ED ERRA L’ARMONIA PER QUESTA VALLE

L’Archicembalo





, ore 17:00 Tortona – Cappella del Seminario Vescovile ED ERRA L’ARMONIA PER QUESTA VALLE L’Archicembalo Martedì 24 giugno , ore 21:00

Alessandria – Conservatorio “A. Vivaldi”, Auditorium Michele Pittaluga

SERENATA DELLA NUOVA ESTATE

I Musicali Affetti

, ore 21:00 Alessandria – Conservatorio “A. Vivaldi”, Auditorium Michele Pittaluga SERENATA DELLA NUOVA ESTATE I Musicali Affetti Mercoledì 2 luglio, ore 21:00

Valmadonna – Chiesa della Beata Vergine Assunta

DIALOGHI D’EUROPA TRA RIGORE E “FOLLIA”

L’Archicembalo

Mercoledì 9 luglio, ore 21:00

Spinetta M.go – Chiesa della Natività di Maria

LA TERRA VISTA DA VIVALDI, L’Archicembalo interpreta Le Quattro Stagioni

(in occasione del 300° anniversario della prima edizione a stampa)

Venerdì 29 agosto, ore 21:00

Litta Parodi – Chiesa di Nostra Signora di Fatima

TRA CIELO E TERRA

Cristina Mosca, soprano

Emanuela Cagno, pianoforte

Mercoledì 3 settembre, ore 21:00

Alessandria – Conservatorio “A. Vivaldi”, Auditorium Michele Pittaluga

STURM UND DRANG

Ensemble Sergio Gaggia

Sabato 6 settembre, ore 21:00

Salabue di Ponzano Monf.to – Chiesa di Sant’Antonio Abate

LA TERRA VISTA DA VIVALDI, L’Archicembalo interpreta Le Quattro Stagioni

(in occasione del 300° anniversario della prima edizione a stampa)

Venerdì 12 settembre, ore 21:00

San Sebastiano Curone – Sala S.M.S

AMATE IMMORTALI, le indimenticabili storie d’amore dei compositori

Matteo Costa, pianoforte

Alice Fumero, testo e narrazione

Marco Panzanaro, letture

Sabato 11 ottobre, ore 21:00

Oviglio – Palazzo del Comune, Sala Consiliare

UN PIANOFORTE PER DUE: LA FANTASIA

Simone Gragnani – Matteo Costa, pianoforte



Il XVI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è realizzato grazie al contributo delle Fondazioni CRA e CRT, del Comune di Alessandria, della Diocesi di Tortona, di alcuni sponsor privati e gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Oviglio, Ponzano Monf.to, Montacuto, San Sebastiano Curone e delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.

PER INFORMAZIONI

mobile 347 0867632

E-mail alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com

Website https://www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/