Castellar Guidobono – Incontro fra la cittadinanza e i Carabinieri sul tema dei furti e delle truffe in danno degli anziani e delle fasce deboli. Un momento di riflessione e confronto sul tema dei reati predatori, per discutere di prevenzione e offrire consigli pratici su come evitare di cadere nella rete dei malviventi.

Il Maresciallo Ordinario Gianny Stefano Baldini, comandante della Stazione di Viguzzolo, ha dialogato con i cittadini intervenuti sulle strategie comuni e condivise volte a garantire una maggiore sicurezza, grazie all’impegno congiunto dei comandi dei Carabinieri sul territorio e delle Istituzioni locali.

Numerosa la partecipazione, a dimostrazione dell’interesse che la cittadinanza ripone del dialogo con i rappresentanti delle forze dell’ordine e della fiducia nel lavoro e negli sforzi che i Carabinieri mettono quotidianamente sul campo per la sicurezza della comunità.