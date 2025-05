Bella serata, ieri sera, sabato 25 maggio, in piazza Marconi a Tortona per l’unica presentazione prevista (non ce ne saranno altre) della Guida Turistica della Bassa valle Scrivia, volume mai realizzato prima d’ora ed unico nel suo genere realizzato da Angelo Bottiroli. La serata rientrava nell’ambito della rassegna “Libri dal vivo” organizzata dal Comune di Tortona

Il volume, oltre ad essere disponibile sugli stores online (Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria ecc..) nei prossimi giorni sarà presente anche presso la libreria Namasté in via Emilia a Tortona.