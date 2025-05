È stata, come sempre, molto partecipata la tappa tortonese della “Due ruote per due campanili” pedalata non competitiva che si snoda fra Tortona e Seregno, in Lombardia, attraverso altri luoghi uniti dalla passione per la bicicletta e nel ricordo di San Luigi Orione.

Ieri mattina ad accogliere i ciclisti e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Seregno presso il Santuario della Madonna della Guardia c’erano l’Assessore alla Sport Giordana Tramarin e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo per il tradizionale saluto ai partecipanti.