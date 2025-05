Pontecurone si appresta a ospitare un evento musicale di grande interesse. Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 21:15, presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie “Bossi” situata in via G. Bossi angolo via Emilia, si terrà il concerto “Maggio in Musica – Suoni e melodie di primavera”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale “Il Paese di don Orione APS”, vedrà esibirsi gli allievi del prestigioso Liceo Musicale Umberto Eco di Alessandria. Sotto la direzione artistica di Gian Maria Franzin, si esibiranno giovani talenti come Lorenzo Cazzola, Elisa De Pascalis, Angelica Goldini, Marco Longhin, Matteo Lucca, Irene Maira, Sabrina Mantelli, Iris Parisato, Viola Petrera, Beatrice Rizzo e Mario Wang. Questi musicisti offriranno al pubblico un programma ricco di “suoni e melodie di primavera”.

L’ingresso all’evento è libero, rappresentando un’ottima opportunità per la comunità di apprezzare i “talenti” emergenti del territorio.

Il Liceo Musicale Umberto Eco di Alessandria, come suggerisce il nome, è intitolato al celebre intellettuale e scrittore alessandrino. Questa istituzione si dedica con passione alla formazione musicale dei giovani, offrendo un percorso di studi approfondito che spazia dalla teoria alla pratica strumentale. Il liceo si distingue per un corpo docente qualificato e per un ambiente stimolante che mira a coltivare il talento e la passione per la musica negli studenti.

Partecipare a eventi come “Maggio in Musica” rappresenta per gli allievi un’importante occasione per mettere in pratica le competenze acquisite e condividere la propria arte con il pubblico. Questo concerto a Pontecurone testimonia il vivace panorama culturale del territorio e l’impegno nel valorizzare le nuove generazioni di musicisti.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e per chi desidera sostenere i giovani talenti locali.