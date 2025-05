Nei giorni scorsi una rappresentanza di studenti delle classi quarte del Liceo Peano hanno avuto la possibilità di partecipare ad un convegno a Genova inerente l’educazione finanziaria.

La nostra scuola e l’associazione Lions ci hanno dato la possibilità di seguire, precedentemente, una lezione informativa per poi chiederci di trattare un argomento inerente l’educazione finanziaria: abbiamo scelto di scrivere il codice etico di un’azienda startup, HealthSphere, con oggetto sociale “la cura del benessere dei lavoratori”. Ad ogni classe è stato assegnato da approfondire un punto di questo codice etico, successivamente i vari contributi sono stati uniti e raggruppati in un’unica presentazione.

Il 25 marzo alcuni studenti, tra cui due relatori, si sono recati a Genova a Palazzo Tursi per discutere il proprio lavoro. Lì altre scuole hanno esposto i propri elaborati; tutte avevano come tema comune l’educazione finanziaria, ma ognuno ha potuto interpretarla e approfondirla come meglio credeva. Dopo il saluto di apertura tenuto dall’assessore del comune di Genova c’è stato il primo intervento a cura della direttrice della Banca D’italia – sede di Genova- che ha parlato di quanto l’educazione finanziaria sia importante per noi “cittadini del domani”. Questo tema potrebbe sembrare molto banale, scontato e prettamente scolastico ma in realtà ha dato la possibilità a molti studenti di scoprire un nuovo mondo della vita reale. Anche se non ci si pensa è un tema della vita quotidiana, che ora sembra essere per noi giovani molto lontano, ma tra non molto entrerà attivamente a fare parte della nostra vita di tutti i giorni. Come anche molti relatori hanno sottolineato, è importante che i giovani siano informati per non rischiare un domani di essere ingannati da frodi online e per essere più consapevoli. Al termine della mattinata infine ci sono stati consegnati degli attestati in riconoscimento del lavoro svolto.

Un ringraziamento particolare va alla professoressa Merlino che ci ha aiutato e guidato in questo progetto e ai professori che ci hanno accompagnato a Genova.

Zanella Giada e Sofia Ferrarotti (4A Classico)