Per la conclusione del ciclo di studi il Liceo G.Peano quest’anno, per la prima volta, ha proposto ai suoi alunni delle classi quinte la Crociera dell’Orientamento, che si è tenuta dal 7 al 10 aprile 2025, a bordo di Costa Fascinosa.

Il gruppo, accompagnato dalla referente prof.ssa Luciana Giuliani e dai docenti Simona Vaccari, Matteo Torre, Michela Contegni, Manuela Bonadeo, Lorena Lini e Paola Canegallo, si è imbarcato a Savona e dopo aver svolto le necessarie attività di formazione per la sicurezza a bordo ha potuto usufruire liberamente, durante la navigazione verso Barcellona, delle innumerevoli attrezzature presenti a bordo. La sera, dopo una deliziosa cena alla carta nel ristorante riservato al Liceo Peano, i croceristi hanno potuto scegliere tra un’ampia gamma di intrattenimenti.

Il secondo giorno è stato caratterizzato dalle attività dell’orientamento con la proposta di tre differenti testimonianze. Prima di tutto il saluto del capitano di Costa Fascinosa e di tre membri del suo staff che hanno poi spiegato agli studenti quali sono le figure professionali che operano a bordo e quali sono i percorsi formativi che bisogna seguire per intraprendere questi sbocchi professionali.

E’ intervenuto successivamente, in video conferenza dal Lussemburgo, il dott. Nicholas Beraghi, Member of management and creative partner di studio Quattro Luxembourg, un ex studente del Liceo Peano, che ha parlato delle sue esperienze lavorative e di vita che spaziano dagli studi in Fashion design and communication a vari masters, ai suoi soggiorni in Australia e in estremo oriente, alle esperienze lavorative come art director per il gruppo Mariella Burani Fashion Group alle consulenze per marchi internazionali come Ray Ban, Diesel e General Motors fino alla decisione di trasferirsi in Lussemburgo dove attualmente vive e lavora.

Per concludere l’incontro è intervenuta sempre in video conferenza la dott.ssa Sabrina Tartaglia attualmente impiegata presso la struttura complessa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della ASL di Alessandria dove svolge attività di vigilanza sul territorio e di indagine a seguito di infortuni gravi e mortali, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per spiegare agli studenti come si accede alla sua professione e quali sono le competenze richieste.

Nel pomeriggio gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare la città di Barcellona e ammirarne la bellezza.

Il terzo giorno è stato dedicato alla visita della città di Marsiglia, una piacevole passeggiata guidata ha avuto come tappe principali il vecchio porto, la cattedrale di Santa Maria Maggiore, il quartiere Le Panier, per concludersi al forte di Saint-Jean.

Il quarto giorno i croceristi sono tornati a Savona e con un po’ di rincrescimento sono sbarcati, per poi rientrare a Tortona.

Un sentito ringraziamento da parte di tutti alla Dirigente, prof.ssa Maria Rita Marchesotti. per aver sostenuto questa iniziativa che ha unito momenti di formazione e di svago red hai professionisti che si sono gentilmente offerti di intervenire