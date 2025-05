Viguzzolo. È stato urtato da un’autovettura in transito lungo via 1° maggio mentre si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio. La vittima è un anziano, 87enne che è stato trasportato all’ospedale di Tortona dove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita.

Sul posto, i *Carabinieri* di Tortona, Garbagna e Villalvernia per gli accertamenti del caso.