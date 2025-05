Arquata Scrivia – Due giorni senza dare segni di vita. I parenti, lontani, non riescono a mettersi in contatto con l’anziano, sofferente di diverse patologie. Chiamano i Carabinieri del posto, unico punto di riferimento sul territorio. Senza indugiare, i Carabinieri raggiungono l’abitazione, chiedono informazioni ai vicini, comprendono la gravità della situazione. Riescono a trovare una copia delle chiavi dell’appartamento da un vicino ma la serratura è bloccata dall’interno. Vengono quindi allertati i Vigili del Fuoco, che mettono a disposizione le scale per l’accesso da una finestra. L’uomo giace sul pavimento, agonizzante, impossibilitato a muoversi, quasi incosciente. Arriva il personale sanitario che stabilizza e trasporta d’urgenza l’anziano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria. Dopo qualche ora, l’uomo viene dichiarato fuori pericolo: è salvo.

Rassicurati dai Carabinieri, i congiunti si sono messi in viaggio per raggiungere l’anziano parente. La paura è passata.