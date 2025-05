Lunedì 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica e il Comune di Tortona organizza la consueta cerimonia che coinvolge tutte le Forze dell’Ordine, le associazioni di volontariato, di Protezione Civile e di soccorso. Il programma prevede, alle ore 10.30, il raduno dei mezzi nel piazzale interno del Municipio in corso Alessandria 62; seguirà il corteo dei mezzi attraverso via Emilia, per raggiungere poi il Castello dove, alle 11.30, presso la Torre, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera.

