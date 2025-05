“In Regione Liguria amministrazione del fare. Altro che signori del No, come in primis l’ex sindaco Enrico Ioculano che lancia inutili allarmismi e fa sterili polemiche senza pensare allo sviluppo del territorio. Con l’approvazione dell’elenco triennale delle opere pubbliche 2025–2027 da parte della direzione generale Infrastrutture, Regione Liguria ha confermato l’impegno concreto verso Ventimiglia e di essere al fianco della Città di confine. Infatti, tra gli interventi inseriti figura anche la realizzazione della nuova passerella pedonale sul fiume Roja, con un contributo di 5.987.000 euro sui 6.487.000 di costo totale per l’opera. Si tratta di un progetto esecutivo, pronto a partire, che come Regione Liguria abbiamo riconosciuto finanziabile. Un passaggio fondamentale, che fuga ogni dubbio sulla correttezza dell’iter seguito dal Comune di Ventimiglia e rimanda al mittente le accuse e le maldicenze del Pd. La giunta Bucci e gli uffici regionali hanno quindi valutato positivamente l’aspetto strategico della ‘passerella di Ventimiglia’. Non soltanto per i tanti residenti che a questa opera sono molto legati, ma nel contesto regionale, anzi direi nazionale e internazionale, considerato il collegamento tra il Centro di una città importante come Ventimiglia e un’area in via di sviluppo. La nuova passerella andrà a sostituire quella distrutta dalla piena del Roja dell’ottobre 2020, durante la tempesta Alex, ripristinando il collegamento tra le due sponde del territorio comunale. Complimenti al sindaco Flavio Di Muro che, pur tra mille difficoltà, riesce a programmare con successo la crescita e lo sviluppo di Ventimiglia”.

