In occasione degli 850 anni dalla fondazione della Diocesi di Alessandria (1175–2025), la Diocesi di Alessandria presenta il programma ufficiale dell’Ottavario della Madonna della Salve 2025, patrona della città e della Diocesi, che si svolgerà dal 3 al 12 maggio nella Cattedrale di Alessandria.

«Sono molto contento di vivere questo giubileo e questa festa della Madonna della Salve perché in questo anno speciale di giubileo credo che abbia un sapore particolare – dice monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria – ci affidiamo alla sua protezione, affidiamo la nostra diocesi a lei perché sia veramente la nostra Madre, la nostra Regina».

I festeggiamenti si apriranno sabato 3 maggio con la Santa Messa e l’esposizione del Venerando Simulacro, seguita dal concerto di campane nel centro città e dalla processione della Salve per le vie della città con inizio alle ore 21 presso la piazza della Cattedrale.

A “custodire” la statua della Madonna della Salve, durante tutto l’anno, è don Gianni Toriggia, parroco della Cattedrale e vicario generale della Diocesi.

«Sabato 3 maggio, come da tradizione, “tireremo giù” la statua della Madonna della Salve dalla sua nicchia nella Cattedrale, per iniziare insieme alla comunità l’Ottavario. È un gesto semplice ma profondamente simbolico: è Maria che scende in mezzo al suo popolo. Lunedì 12 maggio – prosegue monsignor Toriggia – la riporteremo al suo posto, nella sua casa, da dove continuerà a vegliare e a proteggere la nostra Diocesi. È il cuore di questa festa: sapere che la Madonna non ci lascia mai, e che da lì continua a intercedere per tutti noi».

«Anticipando la processione al sabato sera sarà più uno stile processione “aux flambeaux” come avviene a Lourdes: si comincerà e si terminerà in piazza. Il percorso è il medesimo – spiega don Gian Paolo Orsini, cerimoniere del Vescovo – Si esce dalla cattedrale via Parma, i due lati di Piazza della Libertà, via dei Martiri, Piazzetta della Lega, Corso Roma, fino all’altezza di via Modena. Poi via San Lorenzo che arriva in via San Giacomo della Vittoria, si passa davanti al Comune, si imbocca via Parma e si conclude sulla piazza della Cattedrale».

Domenica 4 maggio sarà celebrata la Santa Messa pontificale presieduta dal Vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, seguita nel pomeriggio dal Giubileo dei bambini e dei ragazzi.

Nel corso dell’Ottavario, ogni sera, si alterneranno celebrazioni speciali dedicate alle Unità pastorali della Diocesi, ai sacerdoti, alle forze dell’ordine, agli operatori della carità e ai malati, culminando domenica 11 maggio nella Santa Messa pontificale concelebrata dai Vescovi del Piemonte, al termine della quale la Diocesi sarà affidata alla protezione della Madonna della Salve.

Tra i momenti particolarmente attesi anche il concerto “Intorno a Maria”, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, che si terrà giovedì 8 maggio alle ore 21.00.

Claudio Merlo, vice direttore del Conservatorio, introduce il tema e il programma del concerto: «Siamo molto onorati di poter far parte dei festeggiamenti per gli 850 anni della Diocesi di Alessandria. Il concerto, che si svolgerà l’8 maggio in Cattedrale alle ore 21, è intitolato “Intorno a Maria” ed è tutto basato sulla figura di Maria. Verranno eseguiti il Magnificat di Vivaldi, un mottetto Santa Maria di Mozart e lo Stabat Mater di Rheinberger, che saranno intervallati da due composizioni contemporanee per il coro a cappella. Sarà l’occasione per ascoltare il nostro coro da camera (che da sempre è un’eccellenza del nostro conservatorio), diretto dal Maestro Luca Scaccabarozzi e accompagnato dall’Ensemble strumentale Il Cantiere di Orfeo, formato da allievi e docenti del nostro dipartimento di Musica Antica».

C’è un cambiamento rispetto al programma iniziale che riguarda la partecipazione di don Luigi Maria Epicoco, inizialmente previsto come ospite della serata di catechesi di sabato 10 maggio, che non potrà essere presente per impegni legati al Conclave.

La serata sarà comunque confermata e accoglierà una nuova e significativa voce: suor Mary Melone, teologa e religiosa delle Francescane Angeline, già rettore della Pontificia Università Antonianum.

«In realtà – aggiunge don Stefano Tessaglia, referente diocesano per i Giubilei – avremo un’altra presenza di assoluto rilievo, suor Mary Melone, che è una teologa, suora delle Francescane Angeline, che hanno una loro casa qui da noi a Castelspina, ed è una delle donne coinvolte da Papa Francesco nella commissione di studio per il diaconato femminile, oltre ad essere stata la prima donna rettore di un’università pontificia a Roma».

L’Ottavario della Madonna della Salve si concluderà domenica 11 maggio alle ore 16.00 con una celebrazione solenne, concelebrata da tutti i Vescovi del Piemonte.

Al termine della celebrazione, i fedeli e i pastori usciranno nuovamente sul piazzale della Cattedrale, rievocando simbolicamente il ritorno dalla processione. In quel momento avrà luogo un gesto particolarmente significativo: l’affidamento della Diocesi alla Madonna della Salve.

Un gesto che Alessandria ha già vissuto in passato, ma che in questo anno giubilare assume un significato del tutto particolare. Sarà un’occasione intensa e carica di senso, che corona l’intero Ottavario e rinnova il legame profondo tra la città, la Diocesi e la sua patrona.

Una forma nuova, ma non meno sentita, per consegnare ancora una volta il nostro cammino a Maria, speranza nostra.

