Volpedo – Domato dai Vigili del Fuoco l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 1° maggio, in un capanno agricolo lungo via Pozzol Groppo. Danneggiati dalle fiamme la struttura, gli strumenti e i mezzi agricoli. Nessun danno alle persone. L’intervento dei pompieri è durato circa tre ore: dalle 15,30 alle 18,30

I *Carabinieri* hanno garantito la sicurezza della viabilità lungo la provinciale che costeggia il terreno interessato.

In corso di accertamento le cause del rogo.

Correlati